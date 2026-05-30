Niezwykły pomysł. Smartwatch Samsunga zbada skutki stosowania popularnego leku

Co łączy Galaxy Watcha i Ozempic? Okazuje się, że całkiem sporo. Smartwatche Samsunga zostaną wykorzystane w ważnym celu.

Smartwatche Samsunga pozwolą zbadać wpływ brania leków na ludzki organizm

Samsung Galaxy Watch 8 zbiera całkiem sporo danych związanych ze zdrowiem. Użytkownik może nawet wykonać pomiar składu ciała, aby poznać szacowaną ilość tkanki tłuszczowej i mięśniowej. Do tego dochodzi bogaty zestaw funkcji sportowych. Mamy więc do czynienia z całkiem interesującym smartwatchem, o ile jesteśmy w stanie zaakceptować krótki czas pracy.

Okazuje się, że Galaxy Watch 8 może przydać się nie tylko do liczenia liczby kroków czy podczas spacerów, ale również jako urządzenie pomagające w badaniu efektów brania leków. Otóż Samsung, we współpracy ze szpitalem Massachusetts General Hospital (MGH), wykorzysta smartwatche do sprawdzenia wpływu leków z grupy GLP-1 na organizm.

Co prawda Koreańczycy nie wymieniają nazw leków, ale wśród popularnych marek mamy Ozempic i Mounjaro. Wypada wspomnieć, że leki cieszą zainteresowaniem ze względu na skuteczność w leczeniu cukrzycy typu 2 oraz – lub przede wszystkim – za sprawą efektu szybkiej utraty wagi.

Utrata masy mięśniowej pod lupą zegarków Samsunga

Zadaniem smartwatchy Samsunga w badaniu klinicznym będzie monitorowanie szybkiej utraty masy mięśniowej u pacjentów stosujących leki z grupy GLP-1. Wykorzystana zostanie między innymi wspomniana już funkcja służąca do szacowania składu ciała – lekarze chcą w ten sposób zbierać dane na temat trendów, a przy okazji będą mieli podgląd do informacji o poziomie aktywności fizycznej pacjenta.

Naukowcy zamierzają włączyć do badania 100 osób, które będą poddane terapii odchudzającej z wykorzystaniem leków. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy – pierwsza będzie nosić Galaxy Watche 8, aby monitorować zdrowie i otrzymywać spersonalizowane wskazówki dotyczące treningów, podczas gdy druga grupa będzie pozbawiona tych dodatkowych funkcji.

Efektem ma być zestaw informacji, które pozwolą określić, czy korzystanie ze smartwatcha faktycznie ułatwia prowadzenie terapii odchudzającej oraz czy zbierane dane zdrowotne pomagają lekarzom, np. w szybszym dostosowaniu planu dalszego leczenia.

Nie należy jednak nastawiać się, że przyszłe smartwatche Samsunga zyskają funkcje przeznaczone dla osób biorących Ozempic i inne leki z grupy GLP-1. Chociaż nie powinniśmy wykluczać takiego scenariusza.