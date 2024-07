Twój smartwatch Samsung będzie mógł być jak Galaxy Watch Ultra

Samsung wprowadza zmiany, które sprawią, że starsze modele Galaxy Watch zyskają cechy najnowszego Galaxy Watch Ultra. Co dokładnie otrzymają inne zegarki południowokoreańskiego producenta, co upodobni je do topowego modelu?

Co oferuje smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra?

Samsung Galaxy Watch Ultra to najpotężniejszy i najwytrzymalszy smartwatch w ofercie producenta, który zadebiutował 10 lipca 2024 wraz z nowymi składakami Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 oraz Galaxy Watch 7. Jego konstrukcja wyróżnia się niemal prostokątnym kształtem z okrągłym wyświetlaczem Super AMOLED o rozdzielczości 480×480 pikseli i jasności sięgającej 3000 nitów, co zapewnia bardzo dobrą czytelność nawet w pełnym słońcu. Zegarek ma rozmiar 47 mm, a jego wyświetlacz mierzy 1,5 cala.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Obudowa Galaxy Watch Ultra została wykonana z tytanu klasy 4, co przekłada się na wysoką wytrzymałość i wodoszczelność na poziomie 10 ATM. Akumulator o pojemności 590 mAh zapewnia do 100 godzin normalnego użytkowania w trybie oszczędzania energii i do 48 godzin w trybie treningowym. Ponadto urządzenie oferuje wiele zaawansowanych funkcji, takich jak przycisk szybkiego dostępu czy pomiar funkcjonalnej mocy progowej. Smartwatch korzysta z systemu Wear OS 5, który umożliwia monitorowanie aktywności w ponad 100 dyscyplinach, tworzenie programów ćwiczeń, śledzenie postępów oraz dostęp do spersonalizowanych wskazówek treningowych.

Starszy smartwatch Samsung będzie mógł upodobnić się do Galaxy Watch Ultra

Samsung ogłosił, że nowe tarcze zegarka, które zadebiutowały w Galaxy Watch Ultra, zostaną udostępnione również starszym modelom. Użytkownicy Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 6 oraz Galaxy Watch 6 Classic będą mogli cieszyć się nowymi tarczami dzięki nadchodzącej aktualizacji oprogramowania.

Aktualizacja ta, oparta na One UI 6 Watch, wprowadzi nowe tarcze zegarka, które spotkały się ze świetnym odbiorem użytkowników, dzięki swojej estetyce i funkcjonalności. Samsung planuje udostępnić te tarcze poprzez aplikację Galaxy Wearable, co umożliwi użytkownikom starszych modeli korzystanie z tych samych nowoczesnych wzorów, co Galaxy Watch Ultra. Aktualizacja oprogramowania One UI 6 Watch Beta jest już dostępna dla Galaxy Watch 6, a wkrótce trafi także na Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5.