Smartwatche Huawei mogą otrzymać rewolucyjne rozwiązanie

Nowy patent Huawei zdradził innowacyjne rozwiązanie, jakie może znaleźć zastosowanie w przyszłych smartwatchach. Zgodnie z nim z wyświetlaczem zostanie zintegrowany specjalny skaner, który m.in. ułatwi uwierzytelnianie płatności.

Huawei chce zintegrować skaner linii papilarnych z ekranem w smartwatchu

Huawei wzbudza zainteresowanie nie tylko na rynku smartfonów, gdzie zaprezentował m.in. podwójnie składany model Mate XT. Uwagę przyciąga również swoimi smartwatchami, takimi jak Watch GT 5 (Pro).

Ten model zegarka został zaprezentowany we wrześniu 2024 roku, a dzięki aktualizacji udostępnionej w listopadzie 2024 roku oferuje teraz ulepszony system monitorowania zdrowia i aktywności TruSense. Poprawiono też algorytm przeznaczony do analizy ponad 60 wskaźników, co sprawia, że smartwatch precyzyjniej mierzy tętno, poziom natlenienia krwi, stres czy ocenia jakość snu.

W portfolio Huawei znajdziemy również modele Watch Buds ze słuchawkami w pakiecie i Watch D z funkcją mierzenia ciśnienia, co sprawia, że smartwatche tej marki faktycznie wyróżniają się na rynku. To jednak nie koniec innowacji chińskiego producenta. Najnowszy patent zdradził, że przyszłe zegarki mogą zostać wyposażone w wyświetlacz z optycznym czujnikiem linii papilarnych.

Co wiadomo o nowej technologii dla smartwatchy marki Huawei?

Nowe rozwiązanie Huawei pozwoliłoby na wygodne i prostsze odblokowywanie ekranu, a także bezpieczniejszy proces uwierzytelniania płatności zbliżeniowych smartwatchem, zamiast wpisywania czterocyfrowego PIN-u. Znaleziony w patencie czujnik mógłby jednak obsługiwać także gesty.

Dokument przedstawia, że skaner linii papilarnych działałby w 360 stopniach, a użytkownik otrzyma możliwość zapisania odcisku nie jednego, a wielu palców. Wszystko po to, aby każdy z nich był odpowiedzialny za inne czynności, np. zeskanowanie kciuka spowoduje otwarcie konkretnej aplikacji, a środkowego palca wykonanie połączenia na wybrany numer telefonu.

Patent na czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem w smartwatchu Huawei (źródło: Patent via MySmartPrice)

W patencie wskazano też, iż wyświetlacz z czytnikiem umożliwiałby regulowanie głośności lub jasności ekranu. Wystarczy, że użytkownik umieściłby palec na ekranie i wykonywał ruch okrężny zgodnie bądź przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w zależności od tego, czy chce zwiększyć, czy zmniejszyć jasność ekranu lub głośność.

Patent na czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem w smartwatchu Huawei (źródło: Patent via MySmartPrice)

Z pewnością wiele osób chciałoby, żeby ten ciekawy pomysł chińskiego producenta został wdrożony, jednak póki co technologia została dopiero opatentowana. Może więc minąć trochę czasu, zanim zintegrowany z wyświetlaczem skaner linii papilarnych pojawi się w sprzedawanych na rynku smartwatchach.