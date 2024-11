Masz zegarek Huawei i iPhone’a? Tej funkcji brakowało

Dla użytkowników iPhone’ów, którzy zamiast Apple Watcha zdecydowali się wybrać smartwatch Huawei, mam bardzo dobrą wiadomość. Wyczekiwana funkcja płatności jest już dostępna.

Zegarkiem Huawei zapłacisz nawet, gdy korzystasz z iPhone’a

Mogłoby się wydawać, że idealnym wyborem do iPhone’a jest smartwatch z Cupertino. Owszem, taki Apple Watch Series 10 to świetne urządzenie, które ma długą listę zalet. Tylko że ma również różne wady i niedociągnięcia. Co więcej, nie każdemu może podobać się design dość kwadratowej koperty, czas pracy może być irytujący, a dodatkowo cena jest raczej z tych wysokich.

Co zamiast Apple Watcha? Przykładowo zegarki Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro. Owszem, niektóre ich warianty kosztują podobnie do smartwatcha Apple, ale sporo wersji jest odczuwalnie tańszych. Do tego dochodzi wyraźnie inny design z okrągłą kopertą oraz odczuwalnie dłuższy czas pracy.

Dotychczas Apple Watch miał jednak znaczącą przewagę nad tymi konkurentami z Chin. Otóż obsługiwał płatności zbliżeniowe, czego nie potrafili rywale, ale właśnie się to zmienia. Na smartwatchach Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro wdrażana jest wyczekiwana aktualizacja, która umożliwia płatności zbliżeniowe użytkownikom urządzeń z systemem iOS.

Warto dodać, że płatności zbliżeniowe zegarkami Huawei były już wcześniej dostępne na smartfonach z Androidem. Zostały one zrealizowane za pomocą aplikacji Quicko Wallet, która wymagana jest również w przypadku iPhone’ów.

Aktualizacja już trafia do użytkowników

Jak informuje Huawei, udostępnianie odpowiedniej aktualizacji już się rozpoczęło. Nowa wersja oprogramowania będzie sukcesywnie docierać do urządzeń na przestrzeni najbliższych 2-3 tygodni, a zakończenie procesu wdrażania planowane jest na pierwszy tydzień grudnia. Oznacza to, że niektórzy muszą jeszcze trochę poczekać, aby mieć dostęp do funkcji płatności.

Po zainstalowaniu aktualizacji (wersja 5.0.0.125) konieczne jest pobranie aplikacji Quicko Wallet, którą znajdziecie w App Store. Pozostaje przejść przez proces konfiguracji, który jest całkiem prosty, aczkolwiek nie równie wygodny, jak dodanie płatności do Apple Watcha.

Wypada jeszcze wspomnieć, że aktualizacja systemu dla Huawei Watch Ultimate Green, która pozwoli na dokonywanie płatności w połączeniu z iPhonem, spodziewana jest w najbliższych tygodniach.