Żądają, żeby Samsung zmienił zdanie. Powstała petycja. Też możesz podpisać

Każdy producent podejmuje decyzje, które nie podobają się części klientów. W tym przypadku Samsung naraził się użytkownikom rysika S Pen, którego funkcjonalność została ograniczona w przypadku smartfona Galaxy S25 Ultra. Powstała petycja, która ma zmusić Koreańczyków do wycofania się z tej krytykowanej decyzji.

Użytkownicy żądają, aby Samsung przywrócił łączność Bluetooth w rysiku S Pen do Galaxy S26 Ultra

Funkcjonalność rysika S Pen właściwie się nie zmieniała w ostatnich latach, ale nie słychać było, żeby klienci na to narzekali. Kiedy jednak Samsung zdecydował się ją ograniczyć, usuwając łączność Bluetooth ze stylusa, podniosło się larum, którego echa są coraz głośniejsze.

Samsung Galaxy S25 Ultra wraz z rysikiem S Pen (źródło: Samsung)

Krok ten jest brzemienny w skutkach, ponieważ brak łączności Bluetooth implikuje brak możliwości korzystania z gestów powietrznych czy funkcji zdalnego wywoływania migawki aparatu. Według producenta funkcjonalność ta była używana przez zaledwie 1% użytkowników, więc w teorii jej wyeliminowanie nie powinno wywołać wiele hałasu.

Tymczasem głosy niezadowolenia pojawiły się od razu i słychać ich coraz więcej. Na stronie Change.org Jeff Springer stworzył petycję, która ma zmotywować Samsunga do przywrócenia łączności w rysiku S Pen w Galaxy S26 Ultra. W momencie pisania niniejszego artykułu podpisało ją ponad 700 osób. To relatywnie niewiele, patrząc przez pryzmat wolumenu sprzedaży modeli z serii Galaxy S Ultra, ale temat petycji podejmują kolejne portale, więc liczba podpisów z pewnością szybko będzie się zwiększać.

Też jesteś za przywróceniem Bluetooth w rysiku S Pen?

Jeśli również uważasz, że Samsung powinien wycofać się ze swojej decyzji i znów dodawać Bluetooth do rysika S Pen do Galaxy S Ultra, to także możesz podpisać przywoływaną petycję. Oczywiście nie ma pewności, że Koreańczycy wsłuchają się w ten zbiorczy głos niezadowolonych użytkowników, ale wiele może zależeć od liczby zebranych podpisów.

Czy jednak będzie on silniejszy niż chłodna kalkulacja? Czas pokaże, w końcu do premiery następców rodziny Galaxy S25 pozostaje jeszcze rok (a mimo to już pojawiają się informacje na temat serii Galaxy S26).