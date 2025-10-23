Przypomina Apple Watcha, ale to maratończyk. Redmi Watch 6 pokazany

Premiera Redmi Watch 6 to z pewnością ważne wydarzenie dla osób, które poszukują niedrogiego smartwatcha z dobrą specyfikacją.

Tak wygląda specyfikacja Redmi Watch 6

Niemal rok temu zadebiutował Redmi Watch 5, który spotkał się z ciepłym przyjęciem wśród wielu osób. Warto dodać, że obecnie ten smartwatch można zdobyć za mniej niż 400 złotych, co wydaje się być atrakcyjną propozycją, gdy spojrzymy na jego możliwości. Jak natomiast wypada jego następca? Na obecnym etapie trudno jest wystawić ostateczną ocenę, ale zawsze możemy przyjrzeć się specyfikacji.

Redmi Watch 6 wyposażony jest w 2,07-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 432 x 514 pikseli, jasności szczytowej do 2000 nitów i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Ramki na materiałach promocyjnych wyglądają na wąskie, a producent twierdzi, że mają 2 mm. Nie zabrakło trybu Always-On Display, a ekran znalazł się pod warstwą szkła 2,5D.

Smartwatch w kwestii czasu pracy jest maratończykiem. Akumulator o pojemności 550 mAh pozwala na 7 dni pracy z włączonym AoD, na 12 dni typowego korzystania i nawet na 24 dni pracy w trybie podstawowym. Na pokładzie znalazł się moduł GPS, a także obsługiwany jest GLONASS, Galileo, QZSS i BeiDou.

fot. Redmi

Redmi Watch 6 oferuje zestaw funkcji monitorowania zdrowia – m.in. pomiar tętna, poziom natlenienia krwi, stres, a także śledzenie snu. Dostępnych jest ponad 150 trybów sportowych – spacer, bieganie, rower i wiele innych aktywności. Obudowa oferuje wodoszczelność 5 ATM, więc nie tylko możemy biegać w deszczu, ale również wybrać się na basen.

Należy jeszcze wspomnieć o Bluetooth 5.4 i NFC. Smartwatch może być sparowany ze smartfonem działającym pod kontrolą Androida, a także z iPhonem. Rama jest aluminiowa, z boku mamy koronkę i jeden przycisk, a wymiary obudowy wynoszą 46,45 x 40,03 x 9,94 mm. Smartwatch waży 31 g. Jeśli chodzi o system operacyjny, to na smartwatchu zainstalowany jest HyperOS 3.

fot. Redmi

Redmi Watch 6 – cena i dostępność

Smartwatch Redmi Watch 6 obecnie dostępny jest w Chinach. Jego cena została ustalona na 599 juanów, czyli równowartość około 306 złotych. Niewykluczone, że pojawi się w Polsce.

Jeśli jednak nie chcecie czekać, to przypominam, że w Polsce dostępna jest poprzednia generacja, która jak najbardziej może okazać się atrakcyjnym wyborem. Warto dodać, że dziś również odbyła się premiera smartfonów Redmi K90.