realme Watch 3 – premiera prawdziwego wzoru dla tanich smartwatchy

Jeżeli w trakcie upalnego, polskiego lata lub na wczasach wciąż rozmyślacie, jaka firma zaoferuje Wam niedrogi smartwatch oraz słuchawki Bluetooth, odpowiedzą może okazać się realme.

realme Watch 3 oficjalnie

realme Watch 3, następca „dwójki” z zeszłego roku to przede wszystkim większy ekran o rozmiarze 1,8-cala. Za najważniejsze zmiany względem poprzednika możemy jednak uznać dwie nowe funkcje. Po pierwsze, realme Watch 3 umożliwi nam prowadzenie rozmów telefonicznych poprzez urządzenie sparowane z zegarkiem poprzez Bluetooth. Po drugie, pojawi się inteligentny algorytm z redukcją hałasu.

Dbającym o zdrowie spodoba się ponad 110 trybów sportowych, możliwość badania pulsu, snu, stresu, pulsoksymetr, czy wodoodporność klasy IP68. Dla dbających o wygląd urządzenia, oprócz całkiem ładnego designu, czeka ponad 100 specjalnych tarcz do sprawdzenia.

Źródło: realme

realme Watch 3 oficjalnie trafi na półki w Indiach 2 sierpnia w ceni 3499 rupii (~205 złotych). W przedsprzedaży można go kupić 15 procent taniej, za 2999 rupii (~175 złotych). Do wyboru będą dwa kolory pasków: szary i czarny.

Jeżeli tylko cena będzie adekwatna do tego, co oferuje nowy smartwatch od realme, niewykluczone że na polskim rynku będzie sprzedawał się całkiem nieźle.

Nie jedna, a dwie pary nowych słuchawek

Chińczycy zaprezentowali dwa nowe modele słuchawek Bluetooth: Buds Wireless 2S oraz Buds Air 3 Neo.

Źródło: realme

Pierwszy z nich to kontynuacja słuchawek połączonych kablem. Nowa konstrukcja nie tylko ładuje się szybciej, ale również zyskała kilka dodatkowych godzin czasu pracy na baterii. Ponadto do słuchawek trafiła technologia DIRAC HD Sound, Bluetooth 5.3 oraz wsparcie dla podpięcia jednocześnie dwóch urządzeń. Bez względu na wersję kolorystyczną (czarna lub niebieska) cena pozostaje ta sama – przez najbliższe kilka godzin jest to 1299 rupii (~75 złotych), a po oficjalnej premierze skoczy do 1499 rupii (~86 złotych).

Źródło: realme

Co się tyczy Buds Air 3 Neo, za wiele nowości tu nie uświadczycie. Ot, to zwykłe Buds Air 3 z inną, półprzezroczystą górną pokrywą etui. Cena? Najpierw 1699 rupii (~100 złotych), później 1999 rupii (~115 złotych).