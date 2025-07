Nowy smartwatch marki Motorola w drodze. Wygląda ciekawie

Do sieci wyciekły rendery, które rzekomo przedstawiają najnowszą generację smartwatcha marki Motorola. Wygląda całkiem nieźle, choć chyba gorzej niż poprzednik.

Motorola Moto 360 2025 – rendery

Wygląda na to, że trwają prace nad kolejną generacją smartwatcha Moto 360. Do sieci wyciekły rendery najnowszego zegarka, który może zostać zaprezentowany jeszcze w tym roku.

Jedną z ważniejszych informacji jest to, że konstrukcja Moto 360 2025 nadal ma być okrągła – w przeciwieństwie do prostokątnego, taniego smartwatcha Motorola Moto Watch Fit, który zadebiutował w Polsce w maju 2025 roku. Przedstawiona na ujawnionych przedpremierowo grafikach wersja ma kolor srebrny, a materiał przypomina stal nierdzewną. Według Android Headlines, najnowsza generacja smartwatcha ma być sprzedawana w pięciu wariantach kolorystycznych.

Moto 360 2025 (źródło: Android Headlines)

Moto 360 2025 ma zostać wyposażony w koronę ulokowaną na godzinie drugiej oraz przycisk na godzinie czwartej. Układ ten nieco przypomina rozwiązanie znane z zegarka OnePlus Watch 3. Sam wygląd może przyciągać wzrok, choć powiem szczerze, że pod względem designu do mnie zdecydowanie bardziej przemawia poprzednia generacja.

Moto 360 2025 (źródło: Android Headlines)

Tajemnicą pozostaje oprogramowanie wybrane przez producenta. Warto wspomnieć, że pierwsza generacja Moto 360 – jako jedna z pierwszych – działała na systemie Android Wear. Jednak modele Moto Watch Fit i inne, wcześniej zaprezentowane zegarki, nie korzystają z Wear OS. Zamiast oprogramowania Google, wybrano dla nich autorski system RTOS „Moto Watch OS”.

Mimo to rendery wskazują raczej na Wear OS. Portal Android Headlines twierdzi, że możliwe, iż producent zdecyduje się na zastosowanie dwóch systemów operacyjnych – jednego do prostych zadań, a drugiego do bardziej zaawansowanych.

Historia smartwatchy Moto 360

Pierwsza generacja Moto 360 zadebiutowała na rynku w 2014 roku jako jeden z pierwszych smartwatchy, działających w oparciu o system Android Wear. Rok później Motorola zaprezentowała drugą generację. Z kolei w 2017 roku zaprzestano produkcji. Wielki powrót Moto 360 nastąpił w 2019 roku za sprawą firmy eBuyNow z Kanady.

Ostatnia generacja Moto 360 (2019) oferowała między innymi: