Smartwatch, który trafił do szuflady, powróci. Wśród zalet asystent AI

Meta jednak stworzy własny zegarek inteligentny. Co więcej, na jego debiut nie trzeba będzie długo czekać.

O tym smartwatchu mówi się już od wielu lat

W 2021 roku pojawiły się informacje o zegarku Facebooka. Wówczas dowiedzieliśmy się, że urządzenie będzie wyposażone w aparat i nawet poznaliśmy grafiki mające przedstawiać jedną z wczesnych wersji urządzenia. Finalnie jednak okazało się, że Mark Zuckerberg wyrzucił miliard dolarów w błoto i zegarek nie powstanie.

Porzucenie projektu nie musi oznaczać jego definitywnego skreślania i może to być tylko przełożenie planów na później. Niewykluczone, że właśnie tak jest w tym przypadku. W połowie 2025 roku nieoficjalne źródła zaczęły donosić, że – mimo wcześniejszych problemów – smartwatch Meta ma powstać.

W zeszłym roku nie poznaliśmy konkretnych szczegółów, ale informacje sugerowały, że Meta prowadzi prace nad nowym urządzeniem. Wówczas przypuszczano, że premiera odbędzie się jesienią 2025 roku, co się nie sprawdziło. Możliwe, że po prostu postanowiono przesunąć premierę, aby przykładowo dopracować zegarek. Taki scenariusz zapowiada najnowszy raport.

Jedna z wczesnych wersji smartwatcha Meta z 2021 roku | źródło: Bloomberg

Pierwszy smartwatch Meta coraz bliżej

Z raportu The Information wynika, że Meta faktycznie reaktywowała projekt inteligentnego zegarka, który rozwijany jest pod nazwą Malibu 2. Nacisk ma być położony na funkcje monitorowania zdrowia, a jedną z zalet będzie wbudowany asystent Meta AI.

Wśród funkcji zdrowotnych należy oczekiwać pomiaru tętna, poziomu natlenienia krwi, pewnie też EKG, liczenia liczby wykonanych kroków i szacowania spalonych kalorii. Możliwe, że zobaczymy też pomiar snu użytkownika z wykrywaniem poszczególnych faz i mierzeniem HRV. Do tego powinny dojść funkcje związane z aktywnością fizyczną.

Pozostaje mieć nadzieję, że smartwatch Meta nie będzie po prostu oferował wielu funkcji zdrowotnych, jak wiele innych urządzeń rynku. Zamiast tego – wzorem Apple Watchy czy sprzętu Huawei – zapewni wysoce wiarygodne pomiary, które faktycznie ułatwią użytkownikowi dbanie o zdrowie.

Sprzedaż smartwatcha rzekomo ma ruszyć pod koniec tego roku. The Information wspomina też o poprzednich planach stworzenia inteligentnego zegarka. Co ciekawe, jeden z testowanych wariantów miał aż trzy aparaty na pokładzie. Projekt został jednak wycofany ze względu na szersze cięcia wydatków w jednostce Reality Labs.