Nie chcesz się logować? Mapy Google utrudnią Ci życie

Nie masz ochoty logować się do konta Google korzystając z narzędzia Mapy Google? Możesz się mocno zdziwić, bo sporej liczby informacji już nie zobaczysz.

Nie chcesz się logować? „Za karę” Mapy Google nie pokażą Ci wszystkich informacji

Narzędzie Mapy Google już dawno wykracza poza ramy tradycyjnych map, nawigacji czy odnajdowania się w terenie. Narzędzie jest skarbnicą informacji dotyczących lokalizacji i obiektów z całego świata, obejmując przy tym ocenę lokali, recenzje czy zdjęcia i filmy udostępnione przez innych klientów. Użytkownicy w ostatnim czasie zauważyli jednak pewne problemy. Mapy zaczęły wyświetlać powiadomienie o trybie ograniczonego widoku dla tych osób, które nie zalogowały się na konto Google.

Jak wspomina 9to5google, według technologicznego giganta z Cupertino tego typu komunikaty prezentowane są w Mapach, gdy występują problemy. Są one także wyświetlane w sytuacjach, gdy sieć wykryje nietypowy ruch lub w przeglądarce zostaną zastosowane rozszerzenia zakłócające działanie Map.

Mapy Google z wieloma ograniczeniami dla niezalogowanych użytkowników

Mówiąc wprost – jeśli nie zalogujecie się do konta Google, Mapy zrobią Wam ostro „pod górkę”. Liczba informacji, które nie będą dostępne do odczytu, jest ogromna. Możecie to łatwo sprawdzić np. korzystając z trybu incognito.

Schody zaczynają się już po wyszukaniu dowolnego miasta. Użytkownicy, którzy nie chcą się logować, zobaczą m.in. znacznie mniej miejsc na mapie w porównaniu do tych osób, które się zalogowały. Z map znikają m.in. prywatne firmy, takie jak hostele, hotele, apartamenty czy ośrodki. Pozostają natomiast miejsca publiczne – szpitale, uniwersytety, muzea oraz galerie handlowe, a także obiekty, których właściciel zapłacił za reklamę.

Mapy Google – po lewej użytkownik zalogowany, po prawej w trybie incognito (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Jeśli np. szukasz miejsca na romantyczną kolację w centrum Katowic – bez zalogowania nie zobaczysz wszystkich wartych uwagi restauracji. Na liście znajdą się wyłącznie sponsorowane obiekty, czyli te, za których reklamę wniesiono opłatę. Poza tym na dole listy wyników zobaczysz też wcześniej wspomniany komunikat Korzystasz z ograniczonego widoku Map Google.

Mapy Google – po lewej użytkownik zalogowany, po prawej w trybie incognito (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

To jednak nie koniec. Prawdopodobnie największym problemem dla osób niezalogowanych jest ograniczenie informacji dotyczących konkretnych obiektów np. ośrodków narciarskich, restauracji czy hoteli. Osoby niezalogowane do konta Google nie zobaczą m.in. cen, zdjęć i filmów udostępnionych przez klientów, najczęściej wybieranych godzin odwiedzin (sekcji o nazwie Popularne godziny), a nawet opinii publikowanych przez osoby, które już odwiedziły dany obiekt.