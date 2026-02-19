Nowy smartfon Samsunga z problemami. Jeden szczegół zwraca uwagę

Czasami technologia nie może iść do przodu bez rewolucji. Niestety, nowe rozwiązania mają to do siebie, że mogą okazać się awaryjne lub przyciągać uwagę w przypadku problemów. W związku z niedawną premierą nowego smartfona Samsunga najprawdopodobniej jesteśmy świadkami obu scenariuszy naraz.

Samsung Galaxy Z TriFold hitem

Zaprezentowany w grudniu 2025 roku Galaxy Z TriFold, czyli pierwszy smartfon koreańskiego producenta z dwoma zawiasami, musiał przyciągnąć fanów nowinek elektronicznych na całym świecie. Nikogo nie powinno zatem dziwić, że po pojawieniu się urządzenia w USA, cały nakład wyprzedał się na pniu. Na szczęście Samsung już szykuje uzupełnienie stanów magazynowych, które zaplanowano na 20 lutego.

Niestety, składane smartfony od początku swojego istnienia mierzą się z zarzutami o niższą niezawodność w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami. Antyfani składaków zyskali w teorii kolejny argument przeciwko tego typu urządzeniom.

Podwójnie składany smartfon Samsunga ma problemy z ekranem

Do opisania dwóch niezależnych i różniących się objawami przypadków doszło na platformie społecznościowej Reddit. Użytkownik Odd-Drawer 6410 opisał sytuację, w której wewnętrzny ekran jego Samsunga Galaxy Z TriFold zaczął gasnąć i przestał odpowiadać na dotyk. Problem pojawił się niecałe półtora miesiąca po zakupie. Na początku remedium w postaci restartu urządzenia pomagało, jednak po kilku powtórzeaniach procedury problem i tak wracał, aż w końcu reboot przestał być rozwiązaniem. Właściciel wadliwego Galaxy Z TriFold przekonuje, że urządzenie nigdy nie wypadło mu z rąk ani nie zostało w inny sposób uszkodzone.

W przyapdku ThoughtIll3676 awaria nastąpiła w ciągu pięciu dni po zakupie smartfona. Na początku pojawił się problem z materiałami wideo i brakiem rejestrowania dotyku lub losowo rejestrowanymi kliknięciami. Następniego dnia problem pogłębił się do tego stopnia, że cały ekran stał się biały i przestał reagować. Dodatkowo przy pracy zawiasów pojawiły się trzaski, a pod ekranem użytkownik zauważył bąbel powietrzny. Ponownie nic nie mówi się o jakichkolwiek upadkach, a autor wpisu dodaje, że smartfon nie był intensywnie używany, a składanie odbywało się przy stabilnych temperaturach.

Najprawdopodbniej urządzenia zostaną odesłane do Samsunga w celu zbadania sprawy, a klienci otrzymają odpowiednią rekompenstatę za napotkane problemy. Choć w takiej sytuacji łatwo jest napisać, że to dowód na zbyt wczesną premierę podwójnie składanego smartfona Samsunga, to nie zapominajmy, że mowa na razie o dwóch przypadkach na kilka tysięcy (jak nie więcej) sprzedanych urządzeń na terenie USA. Takie sytuacje mogą przydarzyć się każdemu składanemu smartfonowi i to od wsparcia producenta zależy, jak wybrnie z sytuacji.

Zaskakujące są w tym przypadku różnice pomiędzy dwoma sprawami – nie ma tutaj mowy o takich samych objawach, które wystąpiły w przybliżonym czasie od wyjęcia z pudełka. Trudno więc rozpatrywać to jako powtarzający się problem – jest większa szansa, że fabrykę opuściły dwa egzemplarze, którym na pewnym etapie produkcji przytrafiło się coś pechowego.

Pozostaje mimo wszystko mieć nadzieję, że faktycznie mowa tu o anomalii i skończy się zaledwie na kilku akcjach naprawczych i Samsung nie będzie musiał prowadzić kampanii serwisowej lub wycofywać urządzenia ze sprzedaży.