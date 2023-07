Opaska Huawei Watch Fit Special Edition dołączyła do oferty producenta. Ile kosztuje?

Chiński producent nieustannie rozwija wszystkie serie swoich produktów. Teraz do rodziny opasek z linii Watch Fit dołączył nowy model o dość długiej nazwie: Huawei Watch Fit Special Edition. Co oferuje i ile kosztuje najnowszy smart band marki?

Specyfikacja Huawei Watch Fit Special Edition

Opaskę wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,64 cala i rozdzielczości 456×280 pikseli, co przekłada się na 326 ppi. Producent deklaruje, że ekran potrafi wyświetlać 16,7 mln kolorów, a współczynnik screen-to-body ratio wynosi 70%. Część urządzenia z wyświetlaczem ma wymiary 46x30x10,7 mm i waży 21 gramów.

Huawei Watch Fit Special Edition (fot. producenta)

Watch Fit Special Edition oferuje również funkcję, dzięki której można szybko stworzyć tarczę, pasującą do outfitu – wystarczy zrobić zdjęcie ubrania smartfonem, by po chwili otrzymać dopasowaną tapetę. Ponadto na ekranie można ustawić własne zdjęcie lub jedną z ponad 10 tys. dostępnych tarcz. Warto też wiedzieć, że model ten umożliwia korzystanie z funkcji Always On Display (AOD).

Specyfikacja Huawei Watch Fit Special Edition obejmuje również wbudowany GPS i ponad 100 trybów sportowych (opaska potrafi automatycznie wykrywać wybrane aktywności i rozpocząć rejestrowanie treningu), a także pulsometr (z alertami o niestandardowej pracy serca) oraz funkcje monitorowania snu, poziomu stresu i cyklu menstruacyjnego.

Huawei Watch Fit Special Edition umożliwia również wysyłanie krótkich odpowiedzi na wiadomości przychodzące na smartfon (tylko z Androidem; również z wybranych aplikacji firm trzecich) oraz m.in. kontrolowanie odtwarzacza muzyki i wywoływanie spustu migawki w aparacie. Nie można natomiast przeprowadzać rozmów głosowych z poziomu opaski, gdyż nie ma ona ani głośnika, ani mikrofonu – da się jedynie odrzucić połączenie przychodzące lub wysłać krótką odpowiedź SMS-ową.

Producent deklaruje, że maksymalny czas pracy na akumulatorze wynosi 9 dni, natomiast w przypadku „typowego użytkowania” 6 dni, a z włączoną funkcją Always On Display już tylko 3 dni. Firma podaje, że ładowanie od 0 do 100% potrwa 45 minut, a 5-minutowe zapewni zapas energii wystarczający na nawet jeden dzień pracy. Ładowanie odbywa się z mocą 5 W (5 V/1 A).

Cena Huawei Watch Fit Special Edition

Najnowsza opaska Huawei trafiła już do sprzedaży w Brazylii – mieszkańcy tego kraju mogą ją kupić na platformie Amazon za 399 reali brazylijskich, co jest równowartością ~330 złotych. Jako że pojawiła się ona na globalnej stronie producenta, można spodziewać się, że będzie dostępna również w innych krajach. Na tę chwilę nie mamy jednak informacji, czy w Polsce także.