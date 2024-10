Garmin pokazał swój najmniejszy smartwatch z wbudowanym GPS

Do oferty Garmina dołącza właśnie smartwatch Lily 2 Active. Producent twierdzi, że przeznaczony jest on dla osób, które – owszem – chcą mieć urządzenie do mierzenia aktywności fizycznej, ale też szukają stylowego zegarka.

Najmniejszy smartwatch Garmina z wbudowanym GPS

Trzeba przyznać, że ostatnio miłośnicy firmy Garmin nie mają powodów do narzekania na nudę. Pod koniec sierpnia producent pokazał nową linię sportowych zegarków Fenix 8, a w zeszłym miesiącu zobaczyliśmy komunikator satelitarny inReach Messenger Plus. Natomiast teraz do portfolio dołącza stylowy smartwatch Lily 2 Active.

Garmin chwali się, że jest to jego najmniejszy smartwatch z wbudowanym GPS. Wypada więc zacząć od przedstawienia wymiarów koperty, które wynoszą 38x38x11 mm. Waga to natomiast 29 gramów. Firma sprzedaje też dwa inne smartwatche z linii Lily 2, które poznaliśmy już wcześniej. Mają one mniejszą kopertę, ale pozbawione są właśnie modułu GPS.

Smartwatch wyposażony jest w wyświetlacz mający 25,4×21,3 mm i rozdzielczość 240×201 pikseli. Należy mieć na uwadze, że nie jest to wyświetlacz kolorowy – do dyspozycji jest 16-stopniowa skala szarości. Chroniony jest on za pomocą szkła Corning Gorilla Glass 3. Ekran jest dotykowy, ale na bokach znajdują się dwa fizyczne przyciski, pozwalające chociażby na szybkie przejście do treningu. Do tego wszystkiego dochodzi obudowa, w której zastosowano anodyzowane aluminium.

Garmin Lily 2 Active oferuje pomiar tętna, informuje o zmienności rytmu serca, a także zbiera dane związane z oddychaniem. Nie zabrakło też liczenia liczby kroków i pomiaru aktywności fizycznych. Dzięki modułowi GPS można iść pobiegać lub pojeździć rowerem z samym smartwatchem i po zakończeniu aktywności użytkownik będzie miał zapis przebytej trasy. Na liście dyscyplin sportowych są jeszcze pływanie, tenis, golf, różne ćwiczenia na siłowni i wiele więcej. Oczywiście Lily 2 Active pozwala również na zbieranie danych podczas snu.

Warto dodać, że model ten oferuje płatności Garmin Pay. Jeśli chodzi o czas pracy, to w trybie zegarka można liczyć maksymalnie na 9 dni. Z kolei tryb GPS, który aktywowany jest podczas wybranych aktywności fizycznych, zapewnia do 9 godzin bez ładowarki. To w zupełności wystarczająca wartość, aby przykładowo pojechać na długą wycieczkę rowerem.

Ile kosztuje Garmin Lily 2 Active? (cena)

Smartwatch dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: Lunar Gold z paskiem silikonowym w kolorze Bone, srebrnej z paskiem silikonowym w kolorze Purple Jasmine oraz Jasper Green z paskiem silikonowym w kolorze Jasper Green. W sklepie producenta został on wyceniony na 1509 złotych. Wysyłka ma nastąpić w ciągu 3–5 tygodni dla pierwszych dwóch wersji kolorystycznych. Na ostatnią trzeba będzie poczekać 5-8 tygodni.