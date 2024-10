Tę nowość w Spotify docenisz, gdy stracisz połączenie z internetem

Możliwe, że teraz użytkownicy Spotify będą mniej obawiać się utraty połączenia z internetem. W mobilnej aplikacji wdrażana jest bowiem funkcja Offline Backup.

Offline Backup, czyli nowy sposób na muzykę offline w Spotify

Osoby, które płacą za jeden z planów premium w Spotify, mają oczywiście dostęp do opcji pobierania muzyki offline. Funkcja wymaga jednak ręcznego wskazania utworów czy playlist, które chce się trzymać w pamięci urządzenia. Natomiast nowe rozwiązanie wprowadza w tej kwestii automatyzację.

Należy zaznaczyć, że dotychczasowe możliwości pobierania muzyki zostają niezmienione. Szwedzi po prostu dodali funkcję Offline Backup, która jak najbardziej może okazać się przydatna w wybranych scenariuszach. Przykładowo, gdy wcześniej nie pobraliście Waszych ulubionych utworów, a okazało się, że podczas podróży pociągiem lub samochodem dostęp do internetu jest utrudniony lub niemożliwy.

Mamy do czynienia ze specjalną playlistą, która składa się z Waszych ulubionych i ostatnio słuchanych utworów. Obejmuje ona utwory, które już zostały zapisane na urządzeniu w ramach regularnego korzystania z aplikacji. Chodzi o pliki, które trzymane są w pamięci podręcznej. Otóż Spotify już od dawna przetrzymuje dane w pamięci podręcznej, aby zapewnić użytkownikom szybszy dostęp do muzyki. To właśnie dlatego z czasem aplikacja na smartfonie potrafi zajmować kilka gigabajtów – to wszystko to muzyka zapisana w pamięci podręcznej.

Szwedzi dodają, że użytkownicy mogą filtrować i sortować utwory na liście odtwarzania według wykonawcy, nastroju czy gatunku. Dzięki temu, nawet bez połączenia z internetem, możecie dobrać muzykę chociażby do Waszego aktualnego nastroju. Ponadto nowa playlista dostosowuje się do preferencji użytkownika, więc bez problemów znajdziecie muzykę dopasowaną do Waszego gustu muzycznego.

Jak skorzystać z Offline Backup w Spotify?

W sekcji Home, gdy nie będziecie mieli połączenia z internetem, automatycznie pojawi się sporych rozmiarów baner pozwalający na przejście do omawianej playlisty. Konieczne jest jednak wcześniejsze włączenie opcji offline. Możecie to zrobić, wchodząc do ustawień, a następnie do Zapisywanie danych i offline lub Pamięć. Funkcję możecie też dodać do Waszych playlist, aby mieć do niej wygodniejszy dostęp.

Nowość jest już wprowadzana w aplikacji Spotify na całym świecie. Docelowo ma ona trafić do wszystkich użytkowników Androida i iOS, którzy mają zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji. Należy pamiętać, że funkcja Offline Backup wymaga wykupienia planu premium.