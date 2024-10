Smartfony Samsunga uszkodzone przez ostatnią aktualizację

Producenci udostępniają aktualizacje, aby poprawić działanie oprogramowania i dodać nowe funkcje. Zdarza się jednak, że zamiast tego powodują one czasami poważne problemy. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w tym przypadku.

Wadliwa aktualizacja uniemożliwiła korzystanie z wielu smartfonów Samsunga

Użytkownicy różnych smartfonów producenta z Korei Południowej poskarżyli się, że ich smartfony utknęły w niekończącej się pętli uruchamiania (ang. bootloop), co sprawiło, że urządzenie nie było w stanie się poprawnie uruchomić i tym samym nie dało się z niego normalnie korzystać.

Niniejszy problem zgłosili użytkownicy z różnych regionów świata, w tym Europy oraz posiadacze wielu modeli, w tym Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy M51 i Galaxy A90. Jedno zgłoszenie dotyczyło też smartfona Galaxy S21.

Według jednego z użytkowników portalu Reddit, posługującego się nickiem mikethespike056, winna tej sytuacji była aktualizacja aplikacji SmartThings Framework z Galaxy Store, czyli sklepu z aplikacjami, który jest fabrycznie instalowany na każdym urządzeniu mobilnym producenta z Korei Południowej.

Konkretniej mowa o wersji 2.2.02.11. Pierwsze zgłoszenia o problemach pojawiły się już 2 godziny po udostępnieniu tej aktualizacji, a później ich liczba tylko się zwiększała. Niestety, po tym, jak urządzenie wpadło w bootloop, jedynym sposobem na jego naprawienie jest przywrócenie ustawień fabrycznych poprzez tryb recovery.

Oznacza to usunięcie całej zawartości pamięci urządzenia i przywrócenie go do stanu, w jakim było w momencie pierwszego uruchomienia. To szczególnie problematyczne dla osób, które nie robią kopii zapasowych, co jest zdecydowanie dobrym nawykiem, nawet jeśli może wiązać się z dodatkowymi kosztami w związku z zakupem wystarczającej przestrzeni w chmurze.

Samsung szybko zareagował – nie ma już powodów do zmartwień

Producent z Korei Południowej dość szybko zareagował na zgłoszenia użytkowników, których smartfony wpadły w bootloop – wycofał już wadliwą aktualizację i zastąpił ją nową, która nie wywołuje tak brzemiennych w skutkach problemów.

W związku z tą sytuacją niektórzy zalecają wyłączenie automatycznych aktualizacji, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, gdyż nie można ich wykluczyć. Aby to zrobić, należy otworzyć Ustawienia, przejść do sekcji Aplikacje i znaleźć Galaxy Store, a następnie jego Ustawienia i zmienić automatyczne aktualizowanie aplikacji na Nigdy.