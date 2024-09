Garmin wprowadza komunikator satelitarny o sporych możliwościach

Garmin pochwalił się nowym urządzeniem. inReach Messenger Plus to komunikator satelitarny z funkcją SOS oraz możliwością przesyłania zdjęć i wiadomości głosowych.

Nowy komunikator satelitarny Garmina zaprezentowany

Jak najbardziej możemy stwierdzić, że ostatnie miesiące są naprawdę ciekawym okresem dla fanów produktów Garmina. Niedawno odbyła się premiera zegarków z serii Fenix 8. Natomiast teraz firma zaprezentowała nową generację komunikatora satelitarnego. Owszem jego cena jest wysoka, ale to sprzęt skierowany do określonej grupy użytkowników, którzy potrzebują komunikatora sprawdzającego się w trudnych warunkach.

Łączność satelitarną znajdziemy już w wybranych iPhone’ach, ale wypada zaznaczyć, że InReach Messenger Plus w założeniach jest urządzeniem, które ma oferować coś więcej niż tylko wiadomości SOS. Mamy do czynienia z komunikatorem mającym zapewnić stałą komunikację ze znajomymi i rodziną. Oczywiście w warunkach, w których korzystanie ze smartfona i sieci komórkowej niekoniecznie jest możliwe.

Owszem omawiany komunikator umożliwia kontakt ze znajomymi, ale nadal jedną z kluczowych funkcji jest zapewnienie dodatkowej ochrony. Użytkownik może pobierać raporty pogodowe i prognozy dla wskazanego miejsca, co przykładowo może pozwolić na ustalenie, czy dalsza wędrówka jest bezpieczna. Jesteśmy też informowani o naszej pozycji za pomocą GPS. Ponadto, zdjęcia i wiadomości tekstowe, mogą pomóc ratownikom w zlokalizowaniu naszego miejsca w sytuacjach awaryjnych.

Jeśli chodzi o funkcje bezpieczeństwa, to warto jeszcze zauważyć, że InReach Messenger Plus wyposażony jest w specjalny przycisk SOS. Po jego naciśnięciu zostaniemy połączeni z międzynarodowym centrum koordynacji ratunkowej Garmin, które jest czynne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Ważną cechą w przypadku tego typu urządzeń jest czas pracy, który wynosi tutaj 600 godzin, przy założeniu, że będziemy wysyłać wiadomość tekstową lub dane o lokalizacji GPS co 10 minut. Komunikator można połączyć z mobilnymi aplikacjami, które zwiększają jego możliwości. Przykładowo po dodaniu go do aplikacji Garmin Explore możemy udostępnić naszą pozycję GPS wraz z funkcją śledzenia na żywo.

Ile kosztuje komunikator satelitarny inReach Messenger Plus?

Urządzenie w sklepie Garmina zostało wycenione na 2149 złotych. Konieczna jest jeszcze subskrypcja jednego z dostępnych planów inReach, którego ceny dla klientów indywidualnych startują od 17,99 euro (około 77 złotych) miesięcznie.