Sony Xperia 1 IV
Premiera Sony Xperia 1 VIII już niedługo. Producent podał datę

Smartfon Sony Xperia 1 VIII nie zawojuje rynku, to pewne, ale jego premiera wciąż jest wyczekiwana przez (nieliczne grono) fanów japońskiej marki. Producent oficjalnie zapowiedział, że nastąpi ona jeszcze w tym miesiącu – podał konkretną datę.

Kiedy premiera Sony Xperia 1 VIII? Jeszcze w maju 2026 roku

Smartfon Sony Xperia 1 VII został oficjalnie zaprezentowany 13 maja 2025 roku, więc za kilka dni minie rok od jego premiery. W związku z tym fani marki mogą mieć nadzieję na rychły debiut kolejnej generacji. I to już pewne, że nie okaże się ona płonna.

Na oficjalnym kanale Sony | Xperia na platformie YouTube opublikowano bowiem zapowiedź prezentacji nowego produktu z rodziny Xperia 13 maja 2026 roku (o godzinie 4:00 – nie 16:00 – czasu polskiego). I choć sam producent nie podaje jego nazwy, to pewne jest, że będzie to smartfon Sony Xperia 1 VIII.

Świadczy o tym element graficzny w postaci trzech okręgów, ułożonych w charakterystyczny sposób – na takie właśnie wskazywały bowiem niedawne przecieki na temat wyglądu modelu Sony Xperia 1 VIII. Wówczas wydawały się one wręcz niewiarygodne, ale teraz sam producent je „potwierdził” (nie wprost, lecz wystarczająco sugestywnie, aby nie mieć wątpliwości).

Smartfon Sony Xperia 1 VIII będzie droższy niż Sony Xperia 1 VII

Japoński portal Smartphone Digest opublikował zdjęcie renderów nowej Xperii, które ujawnia, że smartfon Sony Xperia 1 VIII będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych:

  • czarnej Graphite Black,
  • białej/srebrnej Iolite Silver,
  • czerwonej Garnet Red
  • oraz złotej Native Gold.
źródło: Smartphone Digest

Podaje on też, że klienci powinni przygotować się na wyższe ceny, na co wskazuje podwyżka w Hong Kongu. Wersja 256 GB ma kosztować tam 12099 dolarów, a wariant 512 GB – 12899 dolarów, podczas gdy za poprzednika trzeba było zapłacić odpowiednio 10199 lub 10999 dolarów.

W Polsce Sony Xperia 1 VII kosztowała w momencie premiery w maju 2026 roku 6499 złotych, w związku z czym należy spodziewać się, że cena jej następcy zbliży się do 7000 złotych.

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

