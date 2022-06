To będzie hit! Już za kilka dni kupisz ten nowy smartwatch z GPS w świetnej cenie

Amazfit Bip 3 i Bip 3 Pro zadebiutowały oficjalnie w minioną środę, a już dziś jeden z modeli został zaanonsowany w Polsce. Co ważne, mowa o tym z dopiskiem „Pro”, który oferuje moduł GPS. Co więcej, smartwatch będzie dostępny w bardzo atrakcyjnej i kuszącej cenie.

Specyfikacja Amazfit Bip 3 Pro

Najnowszy model w ofercie producenta wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 1,69 cala i rozdzielczości 240×280 pikseli, co przekłada się na 218 ppi. Ekran pokrywa hartowane szkło 2.5D i powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców. Użytkownik będzie mógł ustawić jedną z ponad 50 dostępnych tarczy, a niektóre z nich dodatkowo można spersonalizować za pomocą widżetów. Ponadto jest opcja ustawienia jako tło własnego zdjęcia.

Według deklaracji producenta, Amazfit Bip 3 Pro ma pracować na jednym ładowaniu nawet do 14 dni, aczkolwiek mowa tu o scenariuszu „typowego użytkowania”. W przypadku, gdy użytkownik będzie intensywniej wykorzystywał możliwości urządzenia, ma ono pracować do 7 dni. Ładowanie akumulatora od 0% do 100% potrwa ~2 godziny (za pośrednictwem złącza magnetycznego; dedykowany kabel w zestawie). Akumulator cechuje się pojemnością 280 mAh.

Elementem, który najbardziej przyciągnie uwagę klientów, jest jednak obsługa czterech systemów pozycjonowania satelitarnego, w tym GPS. Ponadto urządzenie oferuje 61 trybów sportowych oraz funkcję monitorowania tętna (również 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), snu (z podziałem na fazy i oceną snu po przebudzeniu; Bip 3 Pro rozpoznaje też drzemki w ciągu dnia) i poziomu stresu, a także SpO2 (na żądanie). Do tego jest opcja śledzenia cyklu menstruacyjnego i przeprowadzenia relaksujących ćwiczeń oddechowych.

Obudowa Amazfit Bip 3 Pro jest odporna do 5 ATM i 50 metrów – producent zapewnia, że można z nim pływać. Urządzenie można połączyć poprzez Bluetooth 5.0 BLE ze smartfonami z Androidem 7.0 i nowszym oraz iOS 12.0 i nowszym. Współpracuje ono z aplikacją Zepp.

Po sparowaniu użytkownik dostanie do dyspozycji m.in. funkcję przekazywania powiadomień o przychodzących połączeniach i SMS-ach oraz nowych zdarzeniach w aplikacjach. Ponadto z poziomu smartwatcha będzie mógł kontrolować odtwarzacz muzyki i wywoływać spust migawki w smartfonie, a także skorzystać z funkcji Znajdź telefon. Oprócz tego Bip 3 Pro oferuje m.in. aplikację pogody, opcję ustawienia alarmów, stoper, listę zadań i tryb nie przeszkadzać.

Polska cena smartwatcha Amazfit Bip 3 Pro wymiata! Od kiedy będzie można go kupić?

Amazfit poinformował, że Amazfit Bip 3 Pro będzie dostępny w sprzedaży w Polsce od 24 czerwca 2022 roku, tj. najbliższego piątku, w sugerowanej cenie 299 złotych. To bardzo kusząca i atrakcyjna cena, biorąc pod uwagę fakt, że jest to smartwatch z wbudowanym GPS, a nie zwykła opaska-przedłużenie smartfona, jakich wiele na rynku.