Amazfit Bip 3 i Bip 3 Pro z GPS w końcu oficjalnie zadebiutowały

Seria Amazfit Bip 3 zadebiutowała przed terminem na brazylijskim Amazonie już na początku czerwca, ale dopiero teraz została zaprezentowana całemu światu przez samego producenta. Dzięki temu oficjalnie dowiedzieliśmy się, co oferują nowe smartwatche Bip 3 i Bip 3 Pro.

Specyfikacja Amazfit Bip 3

Smartwatch ma kolorowy wyświetlacz HD o przekątnej 1,69 cala i rozdzielczości 240×280 pikseli (218 ppi), na którym można umieścić jedną z ponad 50 dostępnych tarcz. Ponadto dostępna jest opcja ich edycji oraz dodawania i usuwania widżetów, a także ustawienia jako tło własnego zdjęcia. Górę urządzenia pokrywa hartowane szkło 2.5D z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców.

Bip 3 (źródło: Amazfit)

Pomimo zastosowania tak dużego wyświetlacza, według deklaracji producenta model Bip 3 będzie pracował przez 7 dni lub nawet 14 dni (odpowiednio w przypadku intensywnego i typowego użytkowania). Akumulator ma pojemność 280 mAh i ładuje się go do 100% w ~2 godziny. Smartwatch ma 9,65 mm grubości i waży 33 gramy oraz cechuje się odpornością do 5 ATM i certyfikatem IP68.

Smartwatch zapewnia wszystkie najpopularniejsze funkcje, w tym pomiar SpO2 (pulsoksymetr; na żądanie) i pulsu (również 24 godziny na dobę) oraz monitorowanie snu (w tym drzemek) z podziałem na fazy i śledzeniem jakości oddechu podczas snu (po pobudce użytkownik otrzymuje szczegółową analizę). Do tego Amazfit Bip 3 potrafi monitorować poziom stresu i przeprowadzić relaksujące ćwiczenia oddechowe, a także śledzić cykl menstruacyjny u kobiet.

Bip 3 (źródło: Amazfit)

Amazfit Bip 3 – oczywiście – monitoruje też aktywność fizyczną (obsługuje 60 trybów sportowych – pełna lista na stronie producenta, na samym dole) i przyznaje za nie punkty PAI (im ich więcej, tym użytkownik ma większe szanse na dłuższe i zdrowsze życie). Ponadto smartwatch – można powiedzieć: standardowo – oferuje wyświetlanie powiadomień o połączeniach, SMS-ach i nowych zdarzeniach w aplikacjach na smartfonie, funkcję Znajdź telefon, tryb Nie przeszkadzać, budzik, stoper, listę zadań, przypomnienia o aktywności oraz funkcję kontrolowania odtwarzacza muzyki i wywoływania spustu migawki w sparowanym urządzeniu.

Amazfit Bip 3 współpracuje ze smartfonami z Androidem 7.0 i nowszym oraz iPhone’ami z iOS 12.0 i nowszym, a także aplikacją Zepp.

Specyfikacja Amazfit Bip 3 Pro

Tak naprawdę tutaj można by było przekopiować wszystko, co zostało napisane powyżej, ponieważ Amazfit Bip 3 Pro ma identyczną specyfikację jak model Bip 3. Nie bez powodu dodano jednak do niego dopisek „Pro”. Smartwatch zasłużył na niego, gdyż doposażono go w obsługę czterech systemów lokalizacji.

Mimo to producent deklaruje w jego przypadku takie same czasy pracy, aczkolwiek należy się spodziewać, że w przypadku korzystania z modułu lokalizacyjnego smartwatch będzie działał na jednym ładowaniu krócej. Ponadto model Bip 3 Pro oferuje o jeden więcej tryb sportowy (łącznie 61).

Cena Amazfit Bip 3 i Bip 3 Pro

Cena Amazfit Bip 3 została ustalona na 59,99 dolarów (równowartość ~270 złotych), natomiast cena modelu Bip 3 Pro na 69,99 dolarów (~315 złotych).