Nowe smartfony ZTE to kolejne, słabe kopie iPhone’a

Smartfony z Androidem, które z daleka i przy zmrużonych oczach przypominają telefony z jabłkiem w logo, wydają się stałym elementem krajobrazu rynku urządzeń mobilnych. Tym razem cegiełkę postanowiło dołożyć ZTE wraz z modelami Axon 60 i Axon 60 Lite.

ZTE Axon 60 Lite – specyfikacja

Prezentację nowości firmy zacznijmy od bardziej budżetowego smartfona. Axon 60 Lite otrzymał od producenta wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości HD+ i maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz. Jak na urządzenie inspirujące się najlepszymi przystało, na zdjęciach widać funkcję Live Island, która za pomocą pigułki w okolicach przedniego aparatu informuje o powiadomieniach, podaje czas trwania rozmowy itp.

Wewnątrz urządzenia pracuje kombinacja składająca się z układu mobilnego Unisoc T606, 4 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Na tylnej wyspie na aparaty znalazło się miejsce na trzy obiektywy – główny z sensorem 50 Mpix, czujnik głębi 2 Mpix i oczko pomocnicze (AI Camera). Na front trafiła natomiast kamerka do selfie 8 Mpix.

ZTE Axon 60 – specyfikacja

Kolejnym urządzeniem, składającym hołd amerykańskiemu gigantowi, jest Axon 60. Otrzymał on 6,72 calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+. Od strony osiągów, producent zdecydował się na SoC Unisoc T616 i połączenie go z 6 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Axon 60 to również nieco lepsze trio aparatów – do głównego sensora 50 Mpix dołączono kamerkę makro 2 Mpix i czujnik głębi. Aparat na przodzie wykorzystuje natomiast matrycę 32 Mpix.

Axon 60 (Źródło: producent)

Axon 60 oraz Axon 60 Lite współdzielą Bluetooth 5.2, wsparcie dla dwuzakresowego Wi-Fi, złącze słuchawkowe 3,5 mm, akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 22,5 W oraz preinstalowany system Android 13. Pierwszy z nich otrzymał obudowę w kolorze czarnym, złotym i fioletowym. W wariancie Lite czerń zastąpiono ciemnym odcieniem niebieskiego.

Axon 60 (po lewej) oraz Axon 60 Lite (po prawej) | źródło: producent

Ile kosztują smartfony Axon 60 Lite i Axon 60?

Oba modele trafiły do sprzedaży w Meksyku. ZTE Axon 60 Lite kosztuje tam 2999 pesos (równowartość ~710 złotych), a ZTE Axon 60 – 3699 pesos (~880 złotych). Czy mogą pojawić się na polskim rynku? Patrząc na fakt, że można u nas zamówić podobne w swojej koncepcji Tecno Spark 20 i Tecno Spark 20 Pro, nie wykluczałbym takiego scenariusza.

Choć niejeden producent korzystał z płaskiego ekranu na przodzie, zaoblonych rogów ramki i trójkątnego rozmieszczenia aparatów na wyspie, to ZTE zaskakuje w jeszcze jednej kwestii. Do tej serii urządzeń należy bowiem model Axon 60 Ultra – smartfon o specyfikacji z wyższej, niemalże flagowej półki.

Tymczasem zaprezentowane powyżej modele to budżetowce pełną gębą. To trochę tak, jakby Samsung w ramach serii Galaxy S oferował smartfony o parametrach rodem z tańszych przedstawicieli rodziny Galaxy M. Jakoś mi się to nie klei, ale cóż – producenci z Chin nieraz zaskakiwali swoją pomysłowością, więc taki ruch nie powinien nikogo dziwić.