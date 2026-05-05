Technologia rodem z iPhone’a trafi do smartfonów z Androidem. To prawdziwy przełom

Bostoński startup specjalizujący się w optyce zaprezentował nową technologię oferującą bezpieczeństwo skanu twarzy znane dotąd z iPhone’ów, która w przyszłości trafi na smartfony z Androidem. To będzie prawdziwy przełom w elektronice

Takiej technologii skanowania twarzy jeszcze nie było – to przełom dla Androida

Odblokowywanie smartfona lub uwierzytelnianie płatności za pomocą biometrii już od dawna jest stałym elementem w codziennym korzystaniu z urządzeń. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest oczywiście skan odcisku palca lub skanowanie twarzy. Na iPhone’ach opcja ta opiera się o zaawansowaną technologię Face ID.

Oczywiście skan twarzy jest już dostępny na wielu urządzeniach z Androidem, jednak w większości przypadków system ten nie jest tak bezpieczny jak na sprzętach produkcji Apple. Dodatkowo dotychczas żaden z producentów nie zdołał opracować bezpiecznego systemu do skanowania twarzy i umieścić go pod ekranem. Technologiczni giganci unikali tej metody przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, jednak wygląda na to, że jedna z firm zdołała opracować nowy system uwierzytelniania twarzy, który będzie zarówno działał pod aktywnym ekranem OLED, jak i zapewni bezpieczeństwo m.in. podczas płatności.

Za nową technologią o nazwie Polar ID Under Display stoi bostoński startup Metalenz. Warto wspomnieć, że jest to firma specjalizująca się w optyce, tworząca m.in. tańsze, wydajniejsze i płaskie soczewki, nietracące przy tym na jakości obrazu. Ten nowy system uwierzytelniania twarzy nie wymaga tworzenia wcięcia w ekranie i – jak podkreślają autorzy z Android Authority – ma być jednocześnie wystarczająco bezpieczny do zatwierdzania płatności.

Odpowiednik Face ID na Androida – jak działa i kiedy może zadebiutować w smartfonach?

Sercem nowej technologii nie będzie tradycyjna kamera. System zaproponowany przez Metalenz opiera się o niewielkie, płaskie elementy optyczne, odpowiedzialne za przechwytywanie spolaryzowanego światła. Ten sygnał polaryzacji ma być kluczem, gwarantować zerowe ryzyko podczas próby oszustwa oraz pozostawać silny podczas przechodzenia przez wyświetlacz OLED.

W praktyce nowe rozwiązanie pozwoli wdrożyć producentom smartfonów z Androidem bezpieczny sposób odblokowywania ekranu i zatwierdzania płatności bez rezygnacji z wysokiej jakości obrazu czy pełnoekranowego smartfona. Dzięki temu w przyszłości użytkownicy smartfonów z Androidem najprawdopodobniej nie będą musieli już wybierać między elegancją i wygodą a bezpiecznym uwierzytelnianiem.

Nowa technologia Metalenz została zaprezentowana podczas jednych z najważniejszych targów Display Week, które odbywają się w Los Angeles i w tym roku potrwają do 8 maja 2026 roku. Jak wspomina Android Authority – jeśli odkrywcy spełnią oczekiwania dotyczące kosztów i integracji, to na wdrożenie Polar ID do smartfonów z Androidem nie będzie trzeba długo czekać.