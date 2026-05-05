Płacisz i dostajesz zwrot. Możesz też wygrać smartwatch z obsługą płatności

Wydawanie pieniędzy może być przyjemnością, choć najczęściej jest jednak koniecznością. Dzięki tej promocji nawet w takiej sytuacji można mieć powód do radości. A jeśli szczęście dopisze, nawet podwójny.
Wygraj smartwatch z obsługą płatności zbliżeniowych
Smartwatch z obsługą płatności zbliżeniowych mogą zdobyć obecni klienci Curve Pay, którzy ukończyli 18. rok życia i otrzymali zaproszenie do wzięcia udziału w „losowaniu nagród” oraz wykonali co najmniej 15 kwalifikujących się transakcji z użyciem Curve Pay, tj. na kwotę minimum 10 euro (równowartość około 43 złotych).
Spełniające kryterium kwotowe transakcje trzeba wykonać najpóźniej do 29 maja 2026 roku. Zapewni to jedną szansę w losowaniu nagród. Za każdą następną transakcję na kwotę minimum 10 euro przyznawana jest kolejna szansa, co zwiększa szanse na zdobycie nagrody. Zasilanie Revoluta nie będzie jednak brane pod uwagę, a jedynie płatności za zakupy i usługi (z wyłączeniem ubezpieczeń i gry natury hazardowej).
Przewidziano również większą liczbę szans za zakupy na większe kwoty:
- 5 dodatkowych losów za zakup na kwotę od 100 do 199,99 euro,
- 10 dodatkowych losów za zakup na kwotę od 200 do 299,99 euro,
- 15 dodatkowych losów za zakup na kwotę powyżej 300 euro.
Do wygrania są smartwatche Huawei z obsługą płatności zbliżeniowych Curve Pay:
- Huawei Watch Ultimate 2 (1 sztuka),
- Huawei Watch 5 (2 sztuki),
- Huawei Watch GT Runner 2 (5 sztuk),
- Huawei Watch GT 6 (8 sztuk),
- Huawei Watch GT 5 (9 sztuk),
- Huawei Watch Fit 4 (10 sztuk),
- Huawei Watch Fit 5 (15 sztuk).
Zwycięzcy zostaną wybrani w sposób losowy i poinformowani do 12 czerwca 2026 roku za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany podczas rejestracji konta Curve.
Jak otrzymać cashback (zwrot części wydanej kwoty) za płatności Curve Pay?
Równocześnie obowiązuje promocja, dzięki której właściciele smartwatchy Huawei mogą otrzymać cashback w wysokości 3% za zakupy. Maksymalna wysokość zwrotu to 30 euro (~130 złotych) w postaci Curve Cash Points.
Oferta obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku i dotyczy transakcji na kwotę minimum 2 euro (równowartość około 9 złotych) – tylko za takie zostanie przyznany zwrot.