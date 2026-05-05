Płacisz i dostajesz zwrot. Możesz też wygrać smartwatch z obsługą płatności

Wydawanie pieniędzy może być przyjemnością, choć najczęściej jest jednak koniecznością. Dzięki tej promocji nawet w takiej sytuacji można mieć powód do radości. A jeśli szczęście dopisze, nawet podwójny.

Wygraj smartwatch z obsługą płatności zbliżeniowych

Smartwatch z obsługą płatności zbliżeniowych mogą zdobyć obecni klienci Curve Pay, którzy ukończyli 18. rok życia i otrzymali zaproszenie do wzięcia udziału w „losowaniu nagród” oraz wykonali co najmniej 15 kwalifikujących się transakcji z użyciem Curve Pay, tj. na kwotę minimum 10 euro (równowartość około 43 złotych).

Spełniające kryterium kwotowe transakcje trzeba wykonać najpóźniej do 29 maja 2026 roku. Zapewni to jedną szansę w losowaniu nagród. Za każdą następną transakcję na kwotę minimum 10 euro przyznawana jest kolejna szansa, co zwiększa szanse na zdobycie nagrody. Zasilanie Revoluta nie będzie jednak brane pod uwagę, a jedynie płatności za zakupy i usługi (z wyłączeniem ubezpieczeń i gry natury hazardowej).

Przewidziano również większą liczbę szans za zakupy na większe kwoty:

5 dodatkowych losów za zakup na kwotę od 100 do 199,99 euro,

10 dodatkowych losów za zakup na kwotę od 200 do 299,99 euro,

15 dodatkowych losów za zakup na kwotę powyżej 300 euro.

Do wygrania są smartwatche Huawei z obsługą płatności zbliżeniowych Curve Pay:

@tabletowo.pl Curve Pay na zegarkach Huawei już działa. I to jest o wiele lepsza opcja niż Quicko, z którego można było wcześniej korzystać na smartwatchach tej marki – nie trzeba doładowywać żadnego portfela wirtualnego, po prostu pobiera hajs z podpiętej karty. Na razie Curve Pay działa na Huawei Watch GT 6, Huawei Watch GT 6 Pro i Huawei Runner GT 2. Dostępność ma być jednak z czasem rozszerzana o kolejne modele. ♬ oryginalny dźwięk – Tabletowo

Zwycięzcy zostaną wybrani w sposób losowy i poinformowani do 12 czerwca 2026 roku za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany podczas rejestracji konta Curve.

Jak otrzymać cashback (zwrot części wydanej kwoty) za płatności Curve Pay?

Równocześnie obowiązuje promocja, dzięki której właściciele smartwatchy Huawei mogą otrzymać cashback w wysokości 3% za zakupy. Maksymalna wysokość zwrotu to 30 euro (~130 złotych) w postaci Curve Cash Points.

Oferta obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku i dotyczy transakcji na kwotę minimum 2 euro (równowartość około 9 złotych) – tylko za takie zostanie przyznany zwrot.

