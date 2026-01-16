składany iPhone Fold
źródło: fpt. | YouTube
Smartfony

Zapomnij o Face ID. Składany iPhone otrzyma inne rozwiązanie

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Zapomnij o Face ID. Składany iPhone otrzyma inne rozwiązanie

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, iPhone Fold nie zostanie wyposażony w Face ID. Możliwe, że poznaliśmy też specyfikację iPhone’a 18 Pro i 18 Pro Max.

Co zamiast Face ID w składanym iPhonie?

Obecnie wszystkie smartfony Apple, nawet najtańszy iPhone 16e, mają jedno biometryczne zabezpieczenie – skanowanie twarzy Face ID. Wcześniej stosowany czytnik linii papilarnych, określany jako Touch ID, został wycofany. Niewykluczone jednak, że niebawem powróci.

Według analityka Jeff Pu składany iPhone nie będzie wyposażony w Face ID. Zamiast tego Apple ma zastosować technologię Touch ID. Nie jest jednak pewne w jakiej formie, ale prawdopodobnie będzie to czytnik zintegrowany z przyciskiem zasilania.

Warto dodać, że zmiany w kwestii Face ID mogą zajść także w przypadku Osiemnastek. Niedawno poznaliśmy informacje o ekranach w iPhone’ach 18. Wynika z nich, że w modelach 18 Pro i 18 Pro Max moduł odpowiedzialny za rozpoznawanie twarzy użytkownika trafi pod ekran.

składany iPhone Fold
źródło: fpt. | YouTube

Specyfikacja iPhone’a Fold, iPhone’a 18 Pro i iPhone’a 18 Pro Max

Jeff Pu podzielił się również informacjami o specyfikacji tegorocznych smartfonów z Cupertino. Warto tutaj zaznaczyć, że Apple – oprócz ewentualnego modelu 17e – może pokazać tylko trzy urządzenia, natomiast na następcę iPhone’a 17 trzeba będzie poczekać do przyszłego roku. Prawdopodobnie nowy iPhone Air też zadebiutuje dopiero w 2027 roku.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone Fold
Ekran:6,3 cali6,9 cali5,3 cali oraz 7,8 cali
Procesor:Apple A20 Pro, 2 nmApple A20 Pro, 2 nmApple A20 Pro, 2 nm
RAM:12 GB12 GB12 GB
Aparaty:główny 48 Mpix, teleobiektyw 48 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpixgłówny 48 Mpix, teleobiektyw 48 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpixgłówny 48 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpix
Przedni aparat: 18 Mpix18 Mpix18 Mpix + 18 Mpix
Face IDTakTakNie
Touch IDNieNieTak
Obudowa:AluminiumAluminiumAluminium + Tytan
Modem łączności:Apple C2Apple C2Apple C2

Analityk przewiduje, że sprzedaż iPhone’ów w 2026 roku nieco wzrośnie względem 2025 roku. Apple ma osiągnąć wynik na poziomie 250 mln sztuk, co oznaczałoby poprawę o 2% rok do roku. Cały rynek z kolei ma zaliczyć spadek o 4% w 2026 roku, co ma być podyktowane kosztami pamięci oraz gorszą sprzedażą w niższej i średniej półce cenowej.

Kiedy spodziewać się premiery nowych smartfonów Apple? Jeff Pu wskazuje na 26 września 2026 roku.

Zobacz również

Obserwuj nas