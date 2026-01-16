Zapomnij o Face ID. Składany iPhone otrzyma inne rozwiązanie

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, iPhone Fold nie zostanie wyposażony w Face ID. Możliwe, że poznaliśmy też specyfikację iPhone’a 18 Pro i 18 Pro Max.

Co zamiast Face ID w składanym iPhonie?

Obecnie wszystkie smartfony Apple, nawet najtańszy iPhone 16e, mają jedno biometryczne zabezpieczenie – skanowanie twarzy Face ID. Wcześniej stosowany czytnik linii papilarnych, określany jako Touch ID, został wycofany. Niewykluczone jednak, że niebawem powróci.

Według analityka Jeff Pu składany iPhone nie będzie wyposażony w Face ID. Zamiast tego Apple ma zastosować technologię Touch ID. Nie jest jednak pewne w jakiej formie, ale prawdopodobnie będzie to czytnik zintegrowany z przyciskiem zasilania.

Warto dodać, że zmiany w kwestii Face ID mogą zajść także w przypadku Osiemnastek. Niedawno poznaliśmy informacje o ekranach w iPhone’ach 18. Wynika z nich, że w modelach 18 Pro i 18 Pro Max moduł odpowiedzialny za rozpoznawanie twarzy użytkownika trafi pod ekran.

źródło: fpt. | YouTube

Specyfikacja iPhone’a Fold, iPhone’a 18 Pro i iPhone’a 18 Pro Max

Jeff Pu podzielił się również informacjami o specyfikacji tegorocznych smartfonów z Cupertino. Warto tutaj zaznaczyć, że Apple – oprócz ewentualnego modelu 17e – może pokazać tylko trzy urządzenia, natomiast na następcę iPhone’a 17 trzeba będzie poczekać do przyszłego roku. Prawdopodobnie nowy iPhone Air też zadebiutuje dopiero w 2027 roku.

iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone Fold Ekran: 6,3 cali 6,9 cali 5,3 cali oraz 7,8 cali Procesor: Apple A20 Pro, 2 nm Apple A20 Pro, 2 nm Apple A20 Pro, 2 nm RAM: 12 GB 12 GB 12 GB Aparaty: główny 48 Mpix, teleobiektyw 48 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpix główny 48 Mpix, teleobiektyw 48 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpix główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpix Przedni aparat: 18 Mpix 18 Mpix 18 Mpix + 18 Mpix Face ID Tak Tak Nie Touch ID Nie Nie Tak Obudowa: Aluminium Aluminium Aluminium + Tytan Modem łączności: Apple C2 Apple C2 Apple C2

Analityk przewiduje, że sprzedaż iPhone’ów w 2026 roku nieco wzrośnie względem 2025 roku. Apple ma osiągnąć wynik na poziomie 250 mln sztuk, co oznaczałoby poprawę o 2% rok do roku. Cały rynek z kolei ma zaliczyć spadek o 4% w 2026 roku, co ma być podyktowane kosztami pamięci oraz gorszą sprzedażą w niższej i średniej półce cenowej.

Kiedy spodziewać się premiery nowych smartfonów Apple? Jeff Pu wskazuje na 26 września 2026 roku.