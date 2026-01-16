Zapomnij o Face ID. Składany iPhone otrzyma inne rozwiązanie

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, iPhone Fold nie zostanie wyposażony w Face ID. Możliwe, że poznaliśmy też specyfikację iPhone’a 18 Pro i 18 Pro Max.
Co zamiast Face ID w składanym iPhonie?
Obecnie wszystkie smartfony Apple, nawet najtańszy iPhone 16e, mają jedno biometryczne zabezpieczenie – skanowanie twarzy Face ID. Wcześniej stosowany czytnik linii papilarnych, określany jako Touch ID, został wycofany. Niewykluczone jednak, że niebawem powróci.
Według analityka Jeff Pu składany iPhone nie będzie wyposażony w Face ID. Zamiast tego Apple ma zastosować technologię Touch ID. Nie jest jednak pewne w jakiej formie, ale prawdopodobnie będzie to czytnik zintegrowany z przyciskiem zasilania.
Warto dodać, że zmiany w kwestii Face ID mogą zajść także w przypadku Osiemnastek. Niedawno poznaliśmy informacje o ekranach w iPhone’ach 18. Wynika z nich, że w modelach 18 Pro i 18 Pro Max moduł odpowiedzialny za rozpoznawanie twarzy użytkownika trafi pod ekran.
Specyfikacja iPhone’a Fold, iPhone’a 18 Pro i iPhone’a 18 Pro Max
Jeff Pu podzielił się również informacjami o specyfikacji tegorocznych smartfonów z Cupertino. Warto tutaj zaznaczyć, że Apple – oprócz ewentualnego modelu 17e – może pokazać tylko trzy urządzenia, natomiast na następcę iPhone’a 17 trzeba będzie poczekać do przyszłego roku. Prawdopodobnie nowy iPhone Air też zadebiutuje dopiero w 2027 roku.
|iPhone 18 Pro
|iPhone 18 Pro Max
|iPhone Fold
|Ekran:
|6,3 cali
|6,9 cali
|5,3 cali oraz 7,8 cali
|Procesor:
|Apple A20 Pro, 2 nm
|Apple A20 Pro, 2 nm
|Apple A20 Pro, 2 nm
|RAM:
|12 GB
|12 GB
|12 GB
|Aparaty:
|główny 48 Mpix, teleobiektyw 48 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpix
|główny 48 Mpix, teleobiektyw 48 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpix
|główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpix
|Przedni aparat:
|18 Mpix
|18 Mpix
|18 Mpix + 18 Mpix
|Face ID
|Tak
|Tak
|Nie
|Touch ID
|Nie
|Nie
|Tak
|Obudowa:
|Aluminium
|Aluminium
|Aluminium + Tytan
|Modem łączności:
|Apple C2
|Apple C2
|Apple C2
Analityk przewiduje, że sprzedaż iPhone’ów w 2026 roku nieco wzrośnie względem 2025 roku. Apple ma osiągnąć wynik na poziomie 250 mln sztuk, co oznaczałoby poprawę o 2% rok do roku. Cały rynek z kolei ma zaliczyć spadek o 4% w 2026 roku, co ma być podyktowane kosztami pamięci oraz gorszą sprzedażą w niższej i średniej półce cenowej.
Kiedy spodziewać się premiery nowych smartfonów Apple? Jeff Pu wskazuje na 26 września 2026 roku.