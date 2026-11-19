Urządzenia mobilne oferują zatrzęsienie funkcji, z których (większa) część nie jest szczególnie często używana. Smartfony Samsunga zyskają jednak rozwiązanie, które zdecydowanie może przydać się użytkownikom. Konkurencja powinna jak najszybciej je skopiować.

Smartfony Samsunga będą miały genialną funkcję. A nawet dwie

Wczoraj, 18 listopada 2026 roku, Samsung udostępnił wersję beta One UI 9.5 i nowe oprogramowanie mogą testować również użytkownicy z Polski. Równocześnie kolejne wydanie autorskiego interfejsu producenta z Korei Południowej może zaoferować więcej funkcji niż aktualnie jest dostępnych. Świadczą o tym odkrycia w kodzie, którymi podzielił się ze światem serwis Android Authority.

Samsung „zaszył” bowiem w becie One UI 9.5 m.in. informację o nowej funkcji, która będzie odpowiedzialna za – jak nazywa to sam producent – „bezpieczne usunięcie” danych użytkownika z pamięci urządzenia. Po jej uruchomieniu cała zawartość zostanie usunięta, a ponadto nadpisana, co uniemożliwi jej odzyskanie, nawet z użyciem profesjonalnych metod odzyskiwania.

Tutaj warto przypomnieć, że system Android 10 wprowadził obowiązkowe szyfrowanie danych zapisanych w pamięci urządzeń z Androidem, co ma uniemożliwiać ich odzyskanie po skasowaniu (na przykład po przywróceniu sprzętu do ustawień fabrycznych), jednak Samsung zdaje się sugerować, że wciąż istnieje jakiś sposób, aby to zrobić, a nadpisanie jest (naj)skuteczniejszą metodą.

W opisie przywoływanej funkcji odnaleziono informację, że po rozpoczęciu procesu „bezpiecznego usuwania” nie można go wstrzymać, zatrzymać ani cofnąć, a do tego może on potrwać „długo” i dopóki się nie zakończy, nie będzie dało się korzystać z urządzenia. Ponadto producent zaleca upewnienie się, że akumulator jest „wystarczająco” naładowany i uprzedza, że smartfon może się nagrzać.

Drugą z odkrytych, użytecznych funkcji, jest możliwość wyświetlenia numeru IMEI nawet w sytuacji, gdy telefon jest zablokowany. Podobną oferują już nowe Pixele Google i Samsung może być kolejnym producentem, który da taką możliwość posiadaczom swoich urządzeń.

Numer IMEI będzie można wyświetlić na ekranie połączenia alarmowego. Może to przydać się w sytuacji, gdy do służb trafi skradziony lub zgubiony telefon – istnieją metody, aby zidentyfikować właściciela sprzętu po numerze IMEI.

Serwis Android Authority odnalazł w wersji beta One UI 9.5 – konkretniej w kodzie aplikacji aparatu – również wzmiankę o nowej funkcji o nazwie „Dual cam panorama”, która – jak sugeruje jej nazwa – może pozwolić rejestrować obraz w 360° za pomocą przedniego i tylnego aparatu. Udało się nawet „wyciągnąć” animację, pokazującą działanie tej funkcji:

Przed włączeniem tej funkcji aplikacja zapyta, czy użytkownik używa prawej, czy lewej ręki. Następnie trzeba będzie dotknąć spust migawki aparatu i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Zauważono też, że funkcja ta ma działać wyłącznie w pozycji pionowej – w przypadku przekręcenia telefonu do pozycji poziomej, wyskoczy komunikat o konieczności obrócenia go.

Ponadto smartfon ma zawibrować, gdy użytkownik uchwyci odpowiedni zakres (jeśli tego nie zrobi, zapisana zostanie częściowa panorama) oraz zakończy rejestrowanie panoramy, kiedy właściciel smartfona obróci go w złą stronę.

W One UI 9.5 usunięto dwie funkcje

Serwis Android Authority dopatrzył się też, że beta One UI 9.5 nie ma dwóch funkcji – Audio Brief i Moments w Now Brief. Pierwsza z nich czyta na głos podsumowania dnia z Now Brief, natomiast druga podsumowuje zdjęcia i filmy z danego dnia.

Według portalu, może to oznaczać, że nie cieszyły się one wystarczającą popularnością wśród użytkowników lub/i ich utrzymanie wymaga zbyt dużych zasobów.