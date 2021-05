realme szykuje się na prawdziwy nalot – smartfony narzo i realme GT 5G już niebawem trafią do Europy!

Wielu producentów o globalnym zasięgu, nie tylko elektroniki, decyduje się na regionalizację swojej oferty i nie ma w tym nic nadzwyczajnego, w końcu każdy rynek – ten mniejszy i ten większy – rządzi się własnymi zasadami. Licznym konsumentom nie pozostaje nic innego, jak tylko z zazdrością spoglądać na przysłowiową zieleńszą trawę za ogrodzeniem.

Tak było z całym wachlarzem smartfonów realme, które większości przypadków nawet nie przekroczyły kontynentalnej granicy na Uralu. Czas przeszły jest w tym przypadku jak najbardziej wskazany, ponieważ według najnowszych zapowiedzi, na Stary Kontynent trafić mają do tej pory niedostępne na europejskim rynku smartfony chińskiego producenta.

Europejska premiera realme narzo i realme GT 5G tuż za rogiem!

Brytyjski oddział realme za pośrednictwem swojego konta na Twitterze ogłosił zbliżającą się wielkimi krokami europejską premierę flagowego modelu realme GT 5G, która ma odbyć się w czerwcu bieżącego roku. Dodatkowo, choć nie doprecyzowano kiedy dokładnie, już niedługo pierwsze kroki w Europie zaczną stawiać nisko- i średniopółkowe smartfony z linii narzo. W tym celu realme nawiązało współpracę z AliExpress, które zadba o bezpieczne dostarczenie odpowiedniej ilości smartfonów na czas.

W przypadku smartfonów z serii narzo należy jednak zaznaczyć, że nie wiadomo, które dokładnie modele miałyby trafić do Europy, choć wśród najczęściej typowanych znajduje się m.in. model realme narzo 30. Brytyjski oddział nie podał do wiadomości informacji o potencjalnej dostępności smartfonów w innych krajach europejskich, jednak hucznie ogłaszana „europejska premiera” każe przypuszczać, że urządzenia chińskiego producenta pojawią się nie tylko w Zjednoczonym Królestwie.

Dla przypomnienia – specyfikacja realme GT 5G

Przedni panel urządzenia w 91,7% pokrywa 6,43-calowy wyświetlacz wykonany w technologii Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli, 20:9) z częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 120 Hz (próbkowanie dotyku odbywa się w 360 Hz). Wyświetlacz może pochwalić się także 100-procentowym odwzorowaniem palety barw DCI-P3, jasnością maksymalną 1200 nitów oraz wsparcie dla HDR 10+. Pod ekranem zaszyto również czytnik linii papilarnych.

realme GT 5G ma wymiary 158,5 x 73,3 x 8,4 mm i waży 186 gramów. Dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, szarej i żółto-czarnej, w której obudowa została pokryta wegańską skórą. Ostatni wariant jest nieco grubszy od dwóch pozostałych (9,1 mm zamiast 8,4) i odrobinę cięższy (186,5 grama zamiast 186).





źródło: realme

Znajdująca się na tylnym panelu wyspa jest domem dla trzech aparatów: główna matryca o rozdzielczości 64 Mpix (Sony IMX682, f/1.8), obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix (119°, f/2.3) oraz 2 Mpix obiektyw do zdjęć makro (f/2.4). Należy też wspomnieć o obecności pojedynczej diody doświetlającej LED. Aparat do zdjęć selfie to z kolei matryca 16 Mpix (f/2.5).

Sercem urządzenia jest topowy, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z układem graficznym Adreno 660. W zależności od wybranego wariantu, na pokładzie znajdzie się od 8 do 12 GB RAM LPDDR5 i od 128 do 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1.

źródlo: realme

Zastosowany w realme GT 5G radiator ze stali nierdzewnej i miedzi jest w stanie w szczególnych wypadkach obniżyć temperaturę urządzenia nawet o 15℃. Wyróżnikiem urządzenia jest specjalny tryb GT, który po włączeniu tymczasowo zwiększa jego wydajnośc. Do tego dochodzi jeszcze linearny silnik wibracyjny, który obsługuję nowy system wibracji 4D.

Według zapewnień producenta, akumulator o pojemności 4500 mAh użytkownik naładuje dołączaną do zestawu szybką ładowarką Super Dart o mocy 65 W do pełna w zaledwie 35 minut. Smartfon posiada głośniki stereo i wspiera standardy Dolby Atmos oraz Hi-Res Audio. Miłym dodatkiem jest obecność złacza mini-jack 3,5 mm.

Smartfon wspiera standardy łączności 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS i oddaje do dyspozycji użytkownika port USB-C. Całość działa pod kontrolą systemu Android 11 z autorską nakładką realme UI w wersji 2.0. Jako jeden z pierwszych smartfonów, realme GT 5G otrzymał dostęp do wersji beta systemu Android 12.

Mimo że oficjalny cennik nie został jeszcze podany, liczni komentatorzy wskazują na przedział od 600 do 700 funtów (~ 3140 – 3660 złotych) za poszczególne warianty urządzenia.