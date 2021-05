Apple Watch może się schować. Czas pracy realme Watch 2 Pro sięga dwóch tygodni

Smartwatch realme zyskał właśnie ulepszoną wersję – z większym ekranem i bardziej wytrzymałą baterią. Przed Wami realme Watch 2 Pro.

realme Watch 2 Pro – jeszcze lepsza bateria

Już podstawowy realme Watch 2 obiecuje sporo. Przeskok z generacji na generację był spory – pierwszy zegarek tej marki nie mógł pochwalić się zbyt dużą baterią. Z kolei jego następca zmieścił w obudowie niemal dwa razy większy akumulator. Ten wynik bije realme Watch 2 Pro, z baterią o pojemności aż 390 mAh. Producent deklaruje, że będzie ona w stanie zapewnić urządzeniu energię nawet przez 14 dni, co w porównaniu do Apple Watchy, których czas pracy mierzy się w godzinach, a nie dniach, jest wynikiem znakomitym.

Oczywiście mówimy tutaj o dwóch różnych urządzeniach z różnych półek cenowych i działających na kompletnie innych systemach, jednak wciąż – schemat ich użytkowania będzie kompletnie różny, także ze względu na to, jak długi czas działania oferują.

Co jeszcze w wersji Pro?

Drugą najważniejszą zmianą w realme Watch 2 Pro względem podstawowej edycji smartwatcha, jest większa przekątna wyświetlacza. Ekran urósł z 1,4 cala na 1,75 cala, co przy niewielkim urządzeniu noszonym na nadgarstku, robi różnicę. Obraz wyświetlany jest w rozdzielczości 385 x 320 pikseli, przy odświeżaniu 30 Hz i maksymalnej jasności 600 nitów.

Jest jeszcze jedna ważna rzecz – nowy zegarek realme ma wbudowany moduł GPS. Eliminuje to potrzebę zabierania smartfona na treningi, jeśli chcemy rejestrować trasy biegów czy wycieczek rowerowych.

Poza tym, realme Watch 2 Pro oferuje to, co podstawowy Watch 2, a wiec monitorowanie tętna i poziomu tlenu we krwi, śledzenie snu oraz cykliczne przypomnienia o konieczności zażycia ruchu czy ćwiczeń oddechowych. Domyślnie dostępnych jest też 16 trybów sportowych ale obiecano już aktualizację, która rozszerzy liczbę rejestrowanych rodzajów aktywności do aż 90.

Rzecz jasna, smartwatch wyświetla także powiadomienia z aplikacji, w tym daje znać o przychodzącym połączeniu. Z poziomu zegarka można je jednak tylko odrzucić, bo realme Watch 2 Pro nie ma mikrofonu ani głośnika, by mógł pomóc w przeprowadzeniu krótkiej rozmowy ;) Obudowa jest odporna na kurz i wodę, zgodnie ze standardem IP68. Jej wymiary to 255,2×38,9×12,65 mm, zaś całość waży 40 g.

Urządzenie wyceniono na 299 malezyjskich ringgitów, co daje w przeliczeniu na złotówki jakieś 270 złotych.