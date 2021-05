Premiera realme narzo 30 – bolid F1 wśród niskopółkowych smartfonów

Smartfony z serii realme narzo to stosunkowo młodzi gracze na rynku urządzeń mobilnych. Od dnia debiutu pierwszych smartfonów z linii, czyli narzo 10 i narzo 10A, udało im się przejść naprawdę wyboistą drogę, w końcu ostatnimi czasy konkurencja nie śpi i ochoczo inwestuje w niską i średnią półkę cenową. W ten segment celuje również najnowszy smartfon z rodziny narzo – długo wyczekiwany model realme narzo 30.

realme narzo 30 – specyfikacja

realme narzo 30 wyposażony został w 6,5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) z częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 90 Hz i jasnością maksymalną 580 nitów, który pokrywa 90,5% przedniego panelu urządzenia.

Smartfon ma wymiary 162,35 x 75,46 x 9,45 mm i waży 192 gramy. Dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych – Racing Blue i Racing Silver.

Na tyle urządzenia znalazło się miejsce na wyspę z zestawem trzech aparatów: główny 48 Mpix (f/1.8), 2 Mpix (f/2.4) monochromatyczny do zdjęć portretowych oraz 2 Mpix (f/2.4) obiektyw do zdjęć makro. Nie zabrakło również pojedynczej diody doświetlającej. Aparat do zdjęć selfie to z kolei 16 Mpix (f/2.1) matryca Sony IMX471.

Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G95 (12 nm, 2x Cortex-A76 2,05 GHz, 6x Cortex-A55 2 GHz) z grafiką Mali-G76. Na pokładzie znajduje się również 6 GB RAM LPPDDR4X oraz 128 GB pamięci UFS 2.1 z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD o maksymalnie 256 GB.

źródlo: realme

realme narzo 30 oferuje akumulator o pojemności 5000 mAh, który można naładować dołączaną do zestawu szybką ładowarką 30 W obsługującą standard Dart Charge. Według zapewnień producenta, w zaledwie 25 minut mamy smartfon naładowany do połowy, a do pełna w nieco ponad godzinę.

Smartfon obsługuje większość najpopularniejszych standardów łączności, w tym dwuzakresowe Wi-Fi (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS oraz NFC. Wysuwana tacka zmieści jednocześnie zarówno dwie karty SIM, jak i kartę microSD. Warto także wspomnieć o obecności portów USB-C i mini jack 3,5 mm. Czytnik linii papilarnych znajduje się na prawym boku urządzenia. Niestety, realme narzo 30 nie wspiera sieci 5G. Urządzenie działa pod kontrolą Androida 11 z nakładką realme UI 2.0.

realme narzo 30 trafi do sprzedaży już 20 maja, począwszy od Malezji. Cena urządzenia ma wynosić 799 RM (~ 720 złotych), jednak przez pewien czas od rozpoczęcia sprzedaży będzie można go kupić na limitowanej promocji już za 699 RM (~ 630 złotych).