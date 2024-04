HMD uśmierci smartfony Nokia. I wskrzesi je pod swoją nazwą

Gdy firma HMD zaprezentowała pierwsze smartfony pod własną marką, wiele osób zastanawiało się, co dalej z „Nokią”. Okazuje się, że tak nazywane urządzenia mogą częściowo odejść do przeszłości.

HMD rezygnuje z kultowej marki?

Zaledwie kilka dni temu odbyła się premiera HMD Pulse – pierwszej linii smartfonów, jaką ten producent opatrzył swoją własną marką, a nie wydał pod nazwą Nokia. Nie zdradził przy tym, jakie są jego dalsze plany. Fiński serwis suomimobiili sugeruje, że to kultowe logo może zacząć znikać bardzo szybko.

Wygląda bowiem na to, że częścią strategii przyjętej przez HMD ma być także rebranding istniejących już smartfonów.

Nokia XR21 zmieni się w HMD XR21

Pierwszym modelem, dotkniętym tą nową strategią, ma być Nokia XR21, która zostanie wydana ponownie jako HMD XR21. Przypomnę, że mówię tu o urządzeniu wypuszczonym na rynek rok temu, a cechującym się przede wszystkim nieprzeciętną trwałością. To urządzenie ma wytrzymywać między innymi oblewanie wodą pod ciśnieniem i upadki z wysokości 180 cm (a w testach udało się to potwierdzić).

XR21 (źródło: HMD Global)

Poza wytrzymałością model XR21 cechuje się specyfikacją na poziomie średniaka. Ma na pokładzie ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej i akumulator o pojemności 4800 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 33 W. Front wypełnia 6,49-calowy wyświetlacz Full HD+ z otworem na kamerkę 16 Mpix. Z tyłu zaś znajduje się para aparatów: główny 64 Mpix + ultraszerokokątny 8 Mpix.

Z doniesień wynika, że wraz ze zmianą nazwy na HMD XR21, pod względem specyfikacji nic się nie zmieni. Za prawdopodobne można jedynie uznać to, że zaraz po wyjęciu z pudełka telefon będzie miał zainstalowany system Android 14 (albo przynajmniej Trzynastkę), a nie Androida 12 jak „oryginał”.

źródło: HMD Global

Podobno trafi do sprzedaży na przełomie maja i czerwca, a cena będzie kolejnym elementem, który nie ulegnie zmianie. Należy zatem przygotować się na wydatek na poziomie ~2800 złotych.

Tabletów też nie oszczędzą

Źródło tych informacji podaje, że rebranding obejmie nie tylko smartfony, ale też tablety. Dlatego mniej więcej w tym samym czasie na rynku pojawić ma się także HMD T21 (czyli ponownie debiutujący model Nokia T21). Do wyboru będą trzy warianty: LTE 4/64 GB, LTE 6/128 GB i Wi-Fi 6/128 GB.

Model T21 to typowo budżetowy tablet wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 10,36 cala i rozdzielczości 1200×2000 pikseli, ośmiordzeniowy procesor Unisoc T612 oraz akumulator o pojemności 8200 mAh z funkcją szybkiego ładowania (do 18 W). Wyróżnia go jedynie solidna, aluminiowa konstrukcja.

7 Ocena

Co dalej z marką Nokia?

Nowe smartfony pod własną nazwą i rebranding starszych modeli – połączenie tych dwóch informacji każe zastanowić się nad tym, co dalej z tą kultową marką. Firma HMD nie przedstawiła póki co żadnych konkretnych ogłoszeń, ale wygląda na to, że w kontekście tego typu urządzeń zamierza w pełni iść na swoje.

Sama marka jednak najpewniej nie zniknie z rynku. W sieci niezmiennie krążą bowiem informacje o tym, że HMD przymierza się do prezentacji kolejnych modeli klasycznych telefonów z logo Nokii. Przynajmniej w przypadku featurephone’ów więc przyszłość kultowej nazwy wydaje się zabezpieczona.