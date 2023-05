Nokia XR21 to twardziel, który wytrzyma więcej niż niejeden flagowiec

Specyfikacja Nokii XR21 nie spowoduje u Was szybszego bicia serca. Zamiast tego możecie być pewni, że jeżeli telefon wypadnie Wam z wysokości prosto do wody, to nie będziecie musieli się martwić, czy smartfon wyszedł z tego cały i zdrowy.

Nokia do zadań specjalnych

Skąd ta pewność o nieszokujących parametrach technicznych? Powiedzmy sobie szczerze: czy wrażenie robi zastosowanie układu mobilnego Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej? Niespecjalnie. 6,49-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i jasności 500 nitów również należy do standardowego wyposażenia, i to w kwotach o wiele niższych niż za XR21. Tym, co przekona niektórych do zakupu tego smartfona jest jego wytrzymałość.

Nokia XR21 (fot. Nokia)

Następca Nokii XR20 wyposażony został w aluminiową ramkę i plecki z poliwęglanu. HMD Global informuje, że telefon przeszedł certyfikację MIL-STD-810H oraz oferuje wytrzymałość na poziomie IP69K. Okazuje się, że smartfon może wytrzymać coś więcej niż zanurzenie w wodzie.

Stopień ochrony IP69K oznacza że (zgodnie z normą DIN 40050-9) urządzenie wytrzyma silną strugę wody pod ciśnieniem (80-100 bar przy temperaturze ponad 80∘C) podczas czyszczenia strumieniowego lub parowego. Czy to oznacza, że zamiast korzystać z wilgotnych ściereczek lub mikrofibry będziecie mogli umyć XR21 obok swojego samochodu na myjni samoobsługowej? Na papierze powinno być to możliwe. Smartfon powinien wytrzymać również upadek z wysokości 180 cm.

Źródło: Nokia

Ponadto Nokia XR21 otrzymała z przodu szkło Gorilla Glass Victus z możliwością jednorazowej wymiany ochrony w okresie do roku od zakupu urządzenia. Gwarancja będzie dostępna w Europie, Australii i Nowej Zelandii.

Parametrowy średniak

Wracając jednak do specyfikacji – Nokię XR21 wyposażono w akumulator o pojemności 4800 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 33 W. Nie jest to wynik przesadnie szałowy. Dodatkowo Nokia obiecuje, że bateria zachowa ok. 80% pojemności po 800 cyklach ładowania.

Źródło: Nokia

W kwestiach fotograficznych smartfon otrzymał główny aparat 64 Mpix, oczko ultraszerokokątne z matrycą 8 Mpix oraz przednią kamerkę do selfie 16 Mpix. W łączności i zabezpieczeniach zaskoczeniem może okazać się obecność gniazda audio jack 3,5 mm. Reszta prezentuje się jak typowy średniak: głośniki stereo, czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania, dual-SIM i Bluetooth 5.1. Do tego Android 12 ze wsparciem trzech dużych aktualizacji oraz cztery lata miesięcznych poprawek bezpieczeństwa. Całość brzmi trochę jak standard w smartfonach do 1500 złotych. XR21 kosztuje jednak o wiele więcej.

Sprzęt jest już dostępny na brytyjskiej stronie producenta, gdzie jego cenę ustalono na 499 funtów, czyli ~2600 zł za wersję z obudową w kolorze czarnym. Zielony wariant będzie dostępny od lipca tego roku. Taka cena w połączeniu z osiągami urządzenia mogłaby się wydać żartem. Biorąc jednak pod uwagę wytrzymałość konstrukcji i fakt, że nie wygląda jak typowy „pancerny smartfon” (brak szerokiej obudowy z bumperami na rogach) to kto wie – może Nokia XR21 mogłaby okazać się wśród osób szukających wytrzymałego telefonu z Androidem wyborem numer jeden.