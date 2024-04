Nowość w Google Play spodoba się niecierpliwym użytkownikom

Sklep Google Play otrzymał zmianę, która powinna spodobać się niecierpliwym użytkownikom. Niestety, do ideału trochę brakuje.

Google Play nauczył się pobierać dwie aplikacje naraz

Na temat omawianego rozwiązania mogliśmy usłyszeć już wcześniej. Otóż w marcu pojawiły się informacje, że Google zamierza wdrożyć możliwość jednoczesnego pobierania dwóch aplikacji, co jak najbardziej powinno pozytywnie wpłynąć na komfort korzystania ze sklepu. Wówczas mieliśmy jednak do czynienia z testami, które tylko zapowiadały udostępnienie funkcji wszystkim użytkownikom.

Natomiast teraz funkcja jest wprowadzana u wszystkich użytkowników. Oznacza to, że jak najbardziej możemy jednocześnie pobierać dwie aplikacje. Dodam, że sprawdziłem na moim smartfonie z Androidem i omawiane rozwiązanie jest już dostępne. Na urządzeniu mam Google Play w wersji 40.6.31.

Jeśli jeszcze nie mamy dostępu do tej nowości, to należy uzbroić się w cierpliwość. Niewykluczone, że opcja jest wprowadzana stopniowo, więc część użytkowników może już z niej korzystać, a pozostali muszą jeszcze trochę poczekać.

Niestety, idealnie nie jest

Owszem nowa funkcja w Google Play powinna spodobać się niecierpliwym użytkownikom, którzy często instalują różne aplikacje. Warto jednak zaznaczyć, że są ograniczenia. Jednocześnie możemy pobierać tylko dwie aplikacje. Nawet App Store na iPhone’ach w tej kwestii pozwala na więcej, bowiem może jednocześnie obsłużyć trzy aplikacje.

Co więcej, obecnie rozwiązanie dotyczy tylko pobierania nowych aplikacji. W przypadku aktualizacji nadal obsługiwana jest tylko jedna aplikacja, a pozostałe muszą czekać w kolejce. Pozostaje jednak trzymać kciuki, że w niedalekiej przyszłości się to zmieni.

Ograniczenie tylko do pobierania aplikacji oznacza, że funkcja przyda się osobom, które często pobierają aplikacje, aby przykładowo je przetestować. Ewentualnie sprawdzi się podczas konfigurowania nowego urządzenia – proces instalowania aplikacji powinien być szybszy i wygodniejszy.

Oczywiście, gdy zdecydujemy się na jednoczesne pobranie trzech aplikacji z Google Play, to pobierane będą tylko dwie aplikacje, a trzecia zostanie dodana do kolejki jako oczekująca. Jeśli zakończy się pobieranie i instalowanie jednej aplikacji z pary, to oczekująca wskoczy na jej miejsce.