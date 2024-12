Motorola pokazała smartfony w kolorze roku 2025. To ładny sprzęt

Zgodnie z trwającą od kilku lat „tradycją”, Motorola na początku grudnia ogłosiła smartfony w nowym kolorze. Chodzi oczywiście o kolor roku 2025 Pantone. Powinien spodobać się nie tylko miłośnikom kawy.

Motorola ogłasza smartfony w nowym kolorze

Jak napisałem na początku, mamy do czynienia z pewną „tradycją”, bowiem Motorola już wcześniej współpracowała z Pantone, czego efektem były specjalne wersje smartfonów, wyróżniające się kolorem na tle pozostałych modeli. Kolor roku 2023 trafił na obudowę modelu Edge 30 Fusion, a kolor roku 2024 zawitał na smartfony Razr 40 Ultra i Edge 40 Neo.

Natomiast teraz, po głoszeniu koloru roku 2025 przez Pantone, czas poznać kolejne smartfony producenta w bardziej wyjątkowych barwach. Otóż Motorola Razr 50 Ultra i Motorola Edge 50 Neo zostały zapowiedziane w wersjach, na których zobaczymy kolor Pantone 17-1230 Mocha Mousse.

To jednak nie koniec ciekawych informacji. Firma dodaje, że w celu podkreślenia naturalności, smartfony w edycji z nowym kolorem roku mają obudowę z naniesionymi drobinkami kawy. Oczywiście jest to też nawiązanie do samego koloru, który może kojarzyć się z czekoladą, kakao czy właśnie kawą.

Trzeba przyznać, że oba urządzenia w nowym kolorze na grafikach prezentują się zdecydowanie dobrze. Dodatkowo mają w sobie coś z elegancji, bo i sam kolor idealnie odnalazłby się na drogiej torebce czy na fotelach samochodu z wyższej półki. Podejrzewam więc, że chętnych na zakup smartfonów Motoroli w kolorze Mocha Mousse nie zabraknie.

Motorola zaznacza, że oba modele – Razr 50 Ultra i Edge 50 Neo – w kolorze roku 2025 trafią na wybrane rynki. Klientów z Polski z pewnością ucieszy informacja, że pojawią się one w sprzedaży także w naszym kraju.

Kolor roku 2025 Pantone może już zagościć na Twoim smartfonie

Osoby, którym spodobał się kolor Mocha Mousse, mogą już teraz mieć go na swoich smartfonach, tabletach czy komputerach. Otóż na stronie Pantone znajdziemy tapety w wysokich rozdzielczościach, które możemy bezpłatnie pobrać.

Jedna z grafik przedstawia po prostu kolor roku 2025. Na pozostałych dzieje się trochę więcej, co z kolei powinno ułatwić wybór najlepiej prezentującej się tapety.