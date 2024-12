Szukasz pomysłu na prezent? Co powiesz na smartfon za pół ceny?

Artykuł sponsorowany

Święta zbliżają się wielkimi krokami. Ten okres to nie tylko rodzinne spotkania, ale też ciągle pojawiające się pytanie „co kupić na prezent dla najbliższych?”. Może się okazać, że dla wielu osób odpowiedzią na nie będzie świąteczna oferta Plusa, która ma pomóc klientom w wyborze idealnych prezentów. Promocja obejmuje smartfony, które dla osób przenoszących numer do tej sieci dostępne będą 50% taniej. Ale to nie wszystko – sprawdźmy!

Smartfony 50% taniej dla przenoszących numer

Zmiana smartfona zazwyczaj wiąże się ze sporymi wydatkami. Świąteczna promocja Plusa pokazuje jednak, że nie zawsze musi tak być. Oferta obejmuje szeroki wybór smartfonów w wyjątkowych cenach. To dobry moment, by przyjrzeć im się bliżej i zobaczyć, co oferują.

Honor 90 5G

Wśród modeli objętych 50% rabatem znajduje się Honor 90 5G, czyli smartfon wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, który może pochwalić się rozdzielczością 2664 x 1200 pikseli, odświeżaniem na poziomie 120 Hz oraz jasnością sięgającą 1600 nitów.

Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 wspiera tu 8 GB RAM, a pamięci wbudowanej jest 256 GB. Prawdziwe wrażenie robi jednak aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix, połączony z obiektywem o przysłonie f/1.9.

Testujący go u nas Michele zwracał uwagę na ładne wzornictwo (nie oszukujmy się, kupujemy oczami!), świetny wyświetlacz czy długi czas pracy z dala od gniazdka, a gdy już pojawi się konieczność naładowania, uzupełnimy w nim energię z mocą 60 W.

Honor 90 5G dostępny jest za 868,48 złotych (złotówka na start i 12 rat po 72,29 złotych).

Honor 90 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Samsung Galaxy A35 5G

Drugim z modeli, który został objęty tą wyjątkową przeceną, jest Samsung Galaxy A35 5G, czyli średniopółkowy smartfon Samsunga, który trafił na rynek w tym roku i szybko stał się częstym wyborem klientów.

Producent wyposażył go w chroniony szkłem Corning Gorilla Glass Victus+ wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości 2340×1080 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Motorem napędowym smartfona jest procesor Exynos 1380 z Mali-G68 MP5, współpracujący z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Warto wyróżnić tutaj także główny aparat 50 Mpix z OIS oraz akumulator o pojemności 5000 mAh.

To smartfon dla osób, które cenią sobie możliwość korzystania z eSIM czy rozszerzenia pamięci wewnętrznej z użyciem karty microSD. To także dobry wybór dla stawiających długość wsparcia producenta przez długie lata wysoko na liście potrzeb – Samsung gwarantuje bowiem 4 lata aktualizacji systemu i 5 lat aktualizacji łatek bezpieczeństwa.

Samsung Galaxy A35 5G kupicie w cenie 818,44 złotych (złotówka na start i 12 rat po 68,12 złotych).

Samsung Galaxy A35 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

motorola edge 50 fusion

Operator pomyślał także o tych, który potrzebują nieco więcej mocy i miejsca na dane. W świątecznej przecenie na smartfony znalazła się także motorola edge 50 fusion, która oferuje swoim użytkownikom 12 GB RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej i procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 z GPU Adreno 710.

Jeśli dodamy do tego jeszcze zakrzywiony wyświetlacz pOLED, chroniony Corning Gorilla Glass 5, o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, z częstotliwością odświeżania 144 Hz i jasnością szczytową do 1600 nitów, okaże się, że to całkiem interesująca oferta.

Na pokładzie tego modelu nie zabrakło pozytywnie ocenionych przez Kordasa w recenzji głośników stereo z Dolby Atmos, dobrego czasu pracy na baterii (ogniwo ma 5000 mAh) czy IP68.

motorola edge 50 fusion możecie nabyć za 948,40 złotych (złotówka na start i raty po 78,95 złotych).

motorola edge 50 fusion (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

realme 12 Pro

Ostatnim z telefonów objętych promocją jest realme 12 Pro. Producent wyposażył go nie tylko w 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, ale także m.in. w aparat główny 50 Mpix f/1.8 z OIS (Sony IMX882) oraz teleobiektyw (Sony IMX709) o rozdzielczości 32 Mpix i jasności f/2.0.

realme 12 Pro jest dostępny za 998,56 złotych (złotówka na start i raty po 83,13 złotych).

Promocja obowiązuje przy przeniesieniu numeru do Plusa i wyborze abonamentu indywidualnego lub rodzinnego. Dla klientów indywidualnych dostępny jest plan z 120 GB internetu za 69 złotych miesięcznie z rabatem, natomiast dla rodzin oferta obejmuje pakiety „2w1” (240 GB za 69 złotych miesięcznie z rabatami) oraz „3w1” (99 złotych miesięcznie z rabatami).

realme 12 Pro 5G (źródło: realme) realme 12 Pro 5G (źródło: realme)

Streaming od Plusa, czyli coś idealnego na długie zimowe wieczory

Oprócz smartfonów, Plus przygotował specjalny Pakiet All In Streaming, który daje dostęp do trzech popularnych platform: Disney+, MAX i Polsat Box Go z dedykowanym Pakietem Polsat Box Go Plus. W ramach oferty klienci mogą oglądać najnowsze filmy, seriale oraz klasyczne produkcje, popularne kanały TV w jednej niskiej cenie od 25 złotych miesięcznie, przy wykupieniu abonamentu na 24 miesiące.

Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy członek rodziny znajdzie coś dla siebie. Disney+ wprowadza w świąteczny klimat dzięki bożonarodzeniowym animacjom i klasykom, takim jak „Kraina Lodu” czy „Kevin sam w domu”. MAX oferuje bogatą bibliotekę hitów filmowych i seriali, a Polsat Box Go Plus dostarcza polskie produkcje i programy na żywo.

Oferta Plusa obejmuje także możliwość skorzystania z ultraszybkiego internetu światłowodowego oraz mobilnego 5G, które zapewnią płynne działanie usług streamingowych w domu i w podróży. Trudno nie odnieść wrażenia, że jest po prostu kompleksowo!

Kończąc już, świąteczna promocja Plusa to nie tylko okazja do zakupu smartfona w atrakcyjnej cenie, ale także szereg dodatkowych korzyści, które czynią ofertę wyjątkowo atrakcyjną. Możliwość skorzystania z usług streamingowych, elastyczne pakiety abonamentowe i atrakcyjne ceny sprawiają, że Plus może stać się odpowiedzią na idealny świąteczny prezent dla wielu osób.

Materiał powstał na zlecenie Polkomtel