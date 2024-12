Path of Exile 2 – gdzie najtaniej kupić dostęp?

Wielkimi krokami zbliża się premiera wczesnego dostępu do Path of Exile 2. Zastanawiasz się, od której będzie można pobierać grę? Kiedy twórcy wpuszczą graczy na serwery? A może po prostu chcesz jak najtaniej kupić dostęp do early access i wesprzeć deweloperów?

Wczesny dostęp do Path of Exile 2

Gdy 13 dni temu Grinding Gear Games opublikowało informację o Path of Exile 2, gamingowy świat oszalał. Zapowiedź nadchodzącego action RPG jest po prostu tak dobra, że trudno nie odnieść wrażenia, iż PoE 2 po prostu zmiecie z planszy Diablo IV, Last Epoch czy Diablo II: Resurected.

Ilość contentu w end game może wręcz przytłaczać, a same mechaniki czy zaprojektowanie bossów sprawiają, że Diablo dosłownie może się schować. Gracze oszaleli, a na Reddicie czy X (ex-Twitter) można znaleźć sporo komentarzy od osób, które nie grały w Path of Exile, że z wielką chęcią wypróbują sequel.

Grinding Gear Games podzieliło się więc z nami informacją, iż wczesny dostęp do Path of Exile wystartuje 6 grudnia 2024 roku. Gra będzie dostępna na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Dzięki uprzejmości Steam poznaliśmy wymagania sprzętowe dla wczesnego dostępu, które na 99 procent będą obowiązywać również na premierę gry.

Minimalne wymagania:

procesor: Intel Core i7-7700 lub AMD Ryzen 5 2500x,

karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 960, Intel Arc A380 lub Radeon RX 470,

pamięć RAM: 8 GB,

miejsce na dysku: 100 GB,

system operacyjny: Windows 10,

DirectX: wersja 12.

Zalecane wymagania:

procesor: Intel Core i5-10500 lub AMD Ryzen 5 3700X,

karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 2060, Intel Arc A770 lub Radeon RX 5600XT,

pamięć RAM: 16 GB,

miejsce na dysku: 100 GB (najlepiej na SSD),

system operacyjny: Windows 10,

DirectX: wersja 12.

Gdzie kupić early access do Path of Exile 2?

Wczesny dostęp do Path of Exile 2 możesz kupić na oficjalnej stronie gry, Steam, Epic Games lub w sklepach PlayStation i Xboxa. Jeżeli chodzi o wersję na komputery, osobiście polecam kupić pakiet wspierający, dający dostęp do gry, na stronie producenta. Głównie dlatego, że takich twórców warto wspierać, ale dodatkowym argumentem jest fakt, że jest tam o kilka złotych taniej (w momencie pisania wpisu różnica w cenie to 4 złote – 120,88 vs. 124,74, ale cena na Steam została obniżona i może wzrosnąć).

Steam lubi zawyżać polskie ceny gier, które są jednymi z najdroższych na świecie. Miej na uwadze jednak to, że cena jest zależna m.in. od kursu dolara, dlatego kupując ze strony producenta przelicz sobie oficjalny koszt (30 dolarów) na złotówki.

Jak pobrać Path of Exile 2 wcześniej?

Jeżeli zakupiłeś pakiet wspierający Path of Exile 2 na Xbox Series X/S, już teraz możesz pobrać produkcję, ale na serwery gry zalogujesz się dopiero w piątek, 6 grudnia, o godzinie 20:00 – wcześniej będą one po prostu wyłączone.

Na PC klient PoE 2 będzie do pobrania dopiero od godziny 2:00. Z kolei w przypadku PlayStation 5 grę będzie można pobrać od czwartku, 5 grudnia, od godziny 20:00.

Co jeszcze musisz wiedzieć o PoE 2?

Path of Exile 2 na razie będzie udostępnione w early access, a to oznacza, że gracze muszą poczekać na wszystkie rzeczy, jakie zaplanowali twórcy. Niemniej, już teraz będzie po prostu co robić w grze. Kampania fabularna, która poprowadzi nas do end game’u, będzie zawierała jedynie pierwsze trzy akty zapętlone na dwóch poziomach trudności. Akty 4, 5 i 6 zostaną dodane później.

Tak samo tylko 6 z 12 klas będzie dostępnych już od startu, chociaż kolejne mają być dodawane relatywnie szybko, jeszcze w trakcie wczesnego dostępu. Na start będzie można pograć:

mnichem,

mercenary,

łucznikiem,

czarodziejką,

wojownikiem,

wiedźmą.

Zapowiedziano również, że od razu gracze będą mogli mierzyć się z lwią częścią contentu z end game’u, wliczając w to olbrzymią mapę ze ścieżkami czy kilkadziesiąt unikalnych bossów.

Zdecydowanie będzie co robić w grze.