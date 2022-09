Nowa marka smartfonów rozpycha się cenowo. Ile kosztuje Infinix NOTE 12 Pro w Polsce?

Byliśmy bardzo ciekawi, jak nowa, jeszcze mało znana w Polsce marka smartfonów wyceni swoje produkty. Infinix, które ma aspiracje stać się kolejnym Xiaomi, podało ceny modeli, dostępnych już w sklepach z elektroniką.

Infinix NOTE 12 w trzech wersjach

Nazwę „Note” po latach porzucił Samsung, ale jest jej wciąż wierny Infinix – producent smartfonów, który sprzedaje swoje urządzenia w różnych krajach na świecie, a od niedawna jest obecny także w Polsce. Od połowy sierpnia możemy kupować telefony z serii HOT, a teraz przyszedł czas na wdrożenie jeszcze bardziej wydajnych sprzętów.

Infinix nie krył się z tym, że zamierza uruchomić sprzedaż swoich mocniejszych urządzeń w Polsce. We wrześniu firma zapowiedziała to oficjalnie, podając przy okazji kluczowe elementy specyfikacji wkrótce dostępnych urządzeń.

Infinix Note 12 Pro (źródło: Infinix) Infinix Note 12 Pro (źródło: Infinix) Infinix Note 12 Pro 5G (źródło: Infinix) Infinix Note 12 Pro 5G (źródło: Infinix)

Na przykład Infinix NOTE 12 Pro wyposażono w ekran AMOLED 6,7 cala o rozdzielczości Full HD+ oraz procesor MediaTek Helio G99. Do tego trzeba doliczyć 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej w wersji podstawowej. Wśród aparatów należy wymienić matrycę 108 Mpix z obiektywem o przysłonie f/1.75. Przednia kamera dysponuje matrycą 16 Mpix. Sprzęt ma nawet zapomniane przez wielu producentów gniazdo słuchawkowe i podwójne głośniki DTS.

Infinix Note 12 Pro (źródło: Infinix) Infinix Note 12 Pro 5G (źródło: Infinix)

Istnieje też wersja NOTE 12 Pro 5G, w której dokonuje się podmianki procesora na MediaTek Dimensity 810 ze zintegrowanym modemem obsługującym sieci nowej generacji. Jedyne, czego mu brakuje względem opcji z układem Helio, jest NFC. Obie wersje wyposażono w baterie 5000 mAh.

Ceny i dostępność nowych smartfonów Infinix

Infinix postarało się o naprawdę dobrą ofertę na swoje nowe smartfony. W Polsce ich ceny będą przedstawiać się następująco:

Infinix NOTE 12 G96 (z procesorem MediaTek G96) w wersji 8 GB/128 GB – 1199 złotych (już dostępny),

(już dostępny), Infinix NOTE 12 Pro w wersji 8 GB/256 GB – 1399 złotych (dostępny od 29 września),

(dostępny od 29 września), Infinix NOTE 12 Pro 5G w wersji 8 GB/128 GB – 1399 złotych (już dostępny).

Ponadto przygotowano specjalną ofertę błyskawiczną, która potrwa tylko przez 72 godziny (licząc od 19:00, 26 września 2022 roku). Jeśli przez ten czas zdecydujemy się na zakup Infinix NOTE 12 Pro w wersji 8 GB/256 GB na Allegro, to zapłacimy za ten model tylko 1199 złotych, czyli o 200 złotych mniej niż w normalnej dystrybucji.

Kolejne nowości wkrótce

Na konferencji poświęconej wprowadzeniu do sprzedaży powyższych nowości zapowiedziano, że do Polski trafi także inny interesujący model smartfona – Infinix Zero, który jest w stanie naładować baterię do połowy w… 4 minuty. Robi to za pomocą zasilacza 180 W. Na jego premierę nie będziemy musieli czekać zbyt długo. W naszym kraju powinniśmy powitać go jeszcze przed końcem tego roku.