Królowie smartfonów w 2024 roku. Widać zmiany

Firma Canalys opublikowała raport o stanie rynku mobilnego w 2024 roku. Czytamy w nim, że do sklepów trafiło 1,22 miliarda smartfonów, co oznacza, że sektor tych urządzeń urósł o 7% w porównaniu do roku poprzedniego. Jest to odbicie po dwóch latach spadków. Według analityków wynika to ze wzrostu popytu i podaży w krajach rozwijających się oraz stabilnej sytuacji w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Kto jest teraz królem na rynku smartfonów?

Idąc ze sobą łeb w łeb, liderami rynku pozostają firmy Apple i Samsung. Obie mogą pochwalić się rynkowym udziałem na poziomie 18%, przy czym Amerykanie dostarczyli do sklepów minimalnie więcej urządzeń w 2024 roku (225,9 mln egzemplarzy) niż Koreańczycy (222,9 mln). Na najniższym stopniu podium stanęła zaś chińska firma Xiaomi (wraz z Redmi i Poco) – z wynikiem 168,6 mln smartfonów, co przełożyło się na rynkowy udział rzędu 14%.

W pierwszej piątce, ale już z wynikami poniżej 10%, znalazły się jeszcze grupy Transsion oraz Oppo. Do tej pierwszej należą marki Infinix, Tecno i Itel, do drugiej zaś – naturalnie – Oppo, ale też OnePlus. TOP 10 uzupełniają jeszcze firmy Vivo, Honor, Lenovo, Huawei i Realme. Co ciekawe, wszyscy producenci poza Samsungiem i Apple zwiększyli dostawy smartfonów.

Dostawy smartfonów rok po roku i producenci, którzy dostarczyli ich najwięcej w 2024 roku (źródło: Canalys)

Te smartfony najczęściej trafiały do sklepów w 2024 roku

Chociaż chińskie marki trafiły do TOP 10, żaden z ich smartfonów nie odnotował takiej podaży, by zmieścić się wśród 10 najpopularniejszych modeli 2024 roku. W tym rankingu całe podium należy do firmy Apple. Do sklepów najwięcej trafiło iPhone’ów 15, a kolejne dwie lokaty zajęły iPhone 16 Pro Max oraz jego bezpośredni poprzednik – iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Zaraz za podium uplasował się Samsung Galaxy A15 4G – budżetowy model południowokoreańskiego producenta, jedynego, który poza Apple zmieścił swoje urządzenia w rankingu. Pozostałe dwa jego urządzenia to Galaxy A15 5G (na ósmym miejscu) oraz – reprezentant znacznie wyższej klasy – Samsung Galaxy S24 Ultra (pozycja dziewiąta). Resztę zestawienia wypełniają iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro, iPhone 16 i nieco starszy iPhone 13.

Najczęściej dostarczane smartfony w 2024 roku (źródło: Canalys)

Dane te całkiem dobrze pokrywają się z tymi, jakie w swoim raporcie przedstawiła firma Counterpoint Research. Jej ranking najpopularniejszych smartfonów w 2024 roku również składa się wyłącznie z iPhone’ów i reprezentantów rodziny Samsung Galaxy. W obu zestawieniach widzimy też pierwszą od kilku lat obecność modelu z serii Galaxy S.