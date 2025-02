Google aktualizuje popularne narzędzia. Najważniejsze zmiany w Arkuszach i Kalendarzu

Narzędzia Google Workspace, takie jak Arkusze, Kalendarz czy Meet, otrzymują kilka ciekawych ulepszeń. Aktualizacje mają usprawnić naszą codzienną pracę.

Nowe usprawnienia w Arkuszach Google

Technologiczny gigant z Mountain View zaanonsował aktualizacje kilku popularnych narzędzi Workspace. Jedna z nich ma sprawić, że praca w Arkuszach będzie jeszcze sprawniejsza niż dotychczas. W czerwcu 2024 roku Google pochwaliło się, że podwoiło szybkość obliczeń, a teraz przyszedł czas na kolejne poprawki.

Tym razem Arkusze pozwolą na o 50% szybsze wklejanie danych z jednego arkusza kalkulacyjnego do drugiego i ustalanie warunków filtrowania. Z kolei ładowanie istniejących danych przyspieszono o 30%.

Google zapowiedziało, że usprawnienia zostały już wdrożone dla wszystkich klientów Workspace, a także subskrybentów Workspace Individual oraz użytkowników korzystających z osobistych kont.

Kalendarz Google z ważnymi zmianami w synchronizacji

Aktualizacje wdrażane przez Google objęły również Kalendarz. W czerwcu 2024 roku zapowiedziano lepsze możliwości przeprowadzania synchronizacji Kalendarza Google z wydarzeniami oraz kalendarzami firm trzecich. Odświeżone możliwości, a także nowe narzędzia do filtrowania zaanonsowano wtedy dla użytkowników poczty Outlook.

Dotychczas jednak ulepszone funkcje zaprezentowane w czerwcu 2024 roku były dostępne wyłącznie za pośrednictwem Kalendarza w wersji beta. Teraz Google wreszcie ogłosiło, że aktualizacja ta jest ogólnodostępna. Jak wynika z informacji technologicznego giganta, Kalendarz jest teraz lepiej zsynchronizowany, bardziej niezawodny i pozwala na przefiltrowanie powiadomień otrzymywanych mailowo, które mogły powodować w skrzynce niemały bałagan.

Aktualizacja Kalendarza (źródło: Google)

Kalendarz Google wyśle dodatkowe wiadomości mailowe, aby poprawić dokładność synchronizacji wydarzeń, gdy użytkownik dokona zmian w wydarzeniach cyklicznych. Powiadomienia za pośrednictwem maila służące do synchronizacji będą wyświetlane z banerem w treści wiadomości ze wskazówkami na temat tworzenia filtrów skrzynki odbiorczej.

Wdrażanie nowości już się rozpoczęło, zmiany będą sukcesywnie docierały do wszystkich klientów Workspace.

Co nowego w Google Meet?

Google zaktualizowało też możliwości narzędzia Meet na czytnikach ekranów. Technologiczny gigant udostępnia więcej opcji dotyczących sposobu odczytywania reakcji dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Użytkownicy mogą w łatwy sposób dostosować ustawienia w dowolnym momencie spotkania.

Aby to uczynić, wystarczy przejść do sekcji Ustawienia (przycisk z trzema kropkami), a następnie wybrać sekcję Reakcje i przejść do zakładki Ułatwienia dostępu. Użytkownicy mają do wyboru opcje, takie jak:

Nie ogłaszaj reakcji – żadne sygnały dźwiękowe ani ogłoszenia nie będą przekazywane;

Odtwórz dźwięk dla wszystkich reakcji – dźwięk zostanie odtworzony po otrzymaniu reakcji;

Ogłaszaj wszystkie reakcje – zostaną ogłoszone reakcje emoji;

Ogłoś wszystkie reakcje i nadawców – Meet przekaże otrzymaną emoji oraz osobę, która przesłała reakcję.