Znamy już najlepiej sprzedające się smartfony 2024 roku. Coś się zmienia

Analityczna firma Counterpoint Research opublikowała zestawienie najlepiej sprzedających się smartfonów 2024 roku. Cały ranking ponownie został zdominowany przez urządzenia dwóch marek, ale wcale nie oznacza to, że nic się nie zmienia.

Najlepiej sprzedające się smartfony 2024 roku – iPhone’y zdominowały podium

Nie jest to żadnym zaskoczeniem, bo podobnie było w poprzednich latach. Niemniej odnotujmy, że podium zostało całkowicie zdominowane przez firmę Apple. Najlepiej sprzedającym się smartfonem 2024 roku okazał się iPhone 15, któremu uległy – odpowiednio – iPhone 15 Pro Max oraz iPhone 15 Pro. W poprzednim roku jednak aż siedem pierwszych pozycji należało do Amerykanów, a w tym roku stawka jest nieco bardziej poszatkowana.

Na czwartym miejscu uplasował się zarazem pierwszy smartfon innego producenta niż Apple oraz pierwszy model, który nie reprezentuje segmentu premium. Jest to konkretnie Samsung Galaxy A15 5G. Jest to dla mnie pewne zaskoczenie, ponieważ miałem okazję przetestować ten model i na koniec miałem poważne wątpliwości, czy byłbym go w stanie polecić szerszemu gronu użytkowników. Nie jest to zły smartfon, ale nie jest też najlepszy – nawet w swojej klasie.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Wielki powrót serii Samsung Galaxy S

Pozycja piąta należy ponownie do urządzenia giganta z Cupertino, zajmuje ją mianowicie iPhone 16 Pro Max. Na kolejnych dwóch miejscach uplasowały się zaś smartfony Koreańczyków: uboższy Samsung Galaxy A15 4G oraz wypasiony Samsung Galaxy S24 Ultra, oceniony przez Kasię na 9 w 10-stopniowej skali. Co ciekawe, jest to pierwszy od 2018 roku reprezentant serii Galaxy S w rankingu TOP 10 – w poprzednich latach do zestawienia łapały się tylko budżetowe modele tej marki.

Pierwszą dziesiątkę uzupełniają: iPhone 14, iPhone 16 Pro oraz Samsung Galaxy A05. A poniżej porównanie z ubiegłoroczną stawką:

Najlepiej sprzedające się smartfony 2024 roku (źródło: Counterpoint Research

Całościowo zestawienie pokazuje, że coś się zmienia. Samsung ponownie zaczyna odgrywać większą rolę na rynku smartfonów, co według ekspertów jest w dużej mierze zasługą stawiania na funkcje sztucznej inteligencji. Choć nie widać tego w tabelce, analitycy zwracają również uwagę na to, że iPhone’y w wersji Pro mocno zyskały na popularności i po raz pierwszy stanowiły ponad połowę wszystkich sprzedanych smartfonów Apple.