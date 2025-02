Polska kultura w internecie. Całkowicie za darmo

Centrum Projektów Polska Cyfrowa to instytucja, która wspiera finansowo firmy, organizacje i polskie instytucje we wdrażaniu technologicznych rozwiązań, takich jak np. digitalizacja dorobku kulturowego naszego kraju. CPPC ruszyło z kolejnym naborem do programu. Efektem końcowym będą platformy, na których każdy zainteresowany będzie mógł zdobyć wiedzę o polskiej sztuce, historii i kulturze.

Polska – kraj o ogromnych zasobach kulturowych i bogatej historii

Bogata historia, dzieła sztuki i znani artyści to podstawa dorobku kulturowego naszego kraju. Zdarza się jednak, że nie mamy możliwości osobiście odwiedzić każdego miejsca istotnego dla Polski czy zobaczyć dzieł, które zrewolucjonizowały naszą kulturę.

Rozwiązaniem tego problemu jest technologia i digitalizacja dzieł sztuki. Niektóre muzea czy przedsiębiorstwa – jak np. Google w Arts & Culture – sukcesywnie uzupełniają swoje zasoby online o kolejne wyjątkowe obiekty z całego świata. Polska chce stworzyć własne miejsce dla rozpowszechniania rodzimej kultury, aby nie tylko obywatele, ale i cały świat mogły zdobywać wiedzę na jej temat.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) pragnie, aby każdy użytkownik internetu, bez względu na umiejętności cyfrowe, stan zdrowia, miejsce zamieszkania czy wiek, mógł swobodnie, za pośrednictwem sieci, poznawać historię naszego kraju. Aby było to możliwe, z programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, przeznaczono 500 milionów złotych na dofinansowanie wybranych jednostek.

💡500 mln zł na cyfrową kulturę!



Ponad 500 milionów złotych trafi na projekty digitalizujące polskie dziedzictwo kulturowe. Dzięki temu dzieła sztuki 🖼️, dokumenty 📄 i inne zasoby kultury 🎶 będą dostępne online dla każdego –bez wychodzenia z domu.



To krok w stronę nowoczesnej… pic.twitter.com/9w44MReE6l — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) February 4, 2025

Dofinansowanie na digitalizację polskiej historii, kultury i nauki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rusza już z trzecim naborem na projekty, których zadaniem jest digitalizacja polskiej kultury. W ramach programu 2.3 FERC „Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji” zaplanowano stworzenie platform, za pośrednictwem których będzie możliwe przechowywane i udostępniane, a także przeglądanie danych na temat dzieł sztuki, dokumentów i innych zasobów kulturowych.

O dofinansowanie digitalizacji zasobów kulturowych mogą ubiegać się wybrane jednostki, takie jak:

administracja rządowa i podległe jej jednostki;

państwowe instytucje kultury współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN);

archiwa państwowe;

ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni;

instytucje związane z systemem szkolnictwa wyższego i nauki;

partnerzy powyższych podmiotów, a także partnerstwa z przedsiębiorstwami czy organizacjami pozarządowymi.

Celem trwającego już naboru jest wyłonienie jednostek i dobór dofinansowania ich projektów, dzięki którym możliwe będzie zwiększenie otwartości oraz rozpowszechnienie zasobów kultury. Składanie wniosków potrwa do 14 marca 2025 roku, a dokument zgłoszeniowy można przesłać elektronicznie poprzez stronę internetową Centrum Projektów Polska Cyfrowa.