Smartfony BlackBerry powrócą w zaskakującej formie

BlackBerry to marka, która skończyła tak samo marnie jak Nokia. Jej smartfony ponownie powrócą jednak na rynek, aczkolwiek w niespodziewanej formie.

Smartfony BlackBerry znów będą dostępne, ale nie w sposób, jakiego moglibyście się spodziewać

Ostatnim smartfonem, za który odpowiadał kanadyjski producent, był BlackBerry Priv. Trafił on do sprzedaży w czwartym kwartale 2015 roku, więc w 2025 roku minie 10 lat, odkąd firma wprowadziła na rynek ostatni model, który zaprojektowała i wyprodukowała własnym sumptem. Kolejne, w tym BlackBerry KeyOne i BlackBerry Key2, były tworzone i sprzedawane przez inne firmy, które tylko licencjonowały prawa do posługiwania się „jeżynkową” marką.

W marcu 2025 roku pojawiły się pogłoski, że BlackBerry może powrócić na rynek smartfonów. Teraz okazuje się, że faktycznie można mówić o powrocie jej urządzeń, aczkolwiek na pewno nie w formie, której wszyscy by się spodziewali. Chińska firma Zinwa Technologies zdecydowała się bowiem na wyjątkowo oryginalny krok.

Stare smartfony BlackBerry w odświeżonej formie i pod inną nazwą

Chińskie przedsiębiorstwo postanowiło pozyskać możliwe do zdobycia egzemplarze modelu BlackBerry Classic i wymienić część podzespołów w jego obudowie, pozostawiając przede wszystkim kwadratowy wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala i rozdzielczości 720×720 pikseli oraz klawiaturę QWERTY, ale też moduł NFC, slot na kartę microSD i jedno miejsce na kartę SIM.

Większość podzespołów została jednak wymieniona – Chińczycy umieścili wewnątrz procesor MediaTek Helio G99 wraz z 12 GB RAM (LPDDR4X) i 256 GB pamięci masowej oraz akumulator o pojemności 3000 mAh i nowe aparaty – 50 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie. Ponadto port microUSB zastąpiło złącze USB-C.

Firma Zinwa Technologies zdecydowała się też wgrać do tego smartfona system… Android 13, co jest kontrowersyjną decyzją, która może zmniejszyć zainteresowanie tym modelem. Szczególnie że producent wprost mówi, że nie zamierza aktualizować systemu operacyjnego. Obiecuje jednak poprawki zabezpieczeń i nowe funkcje.

Zinwa Q25 Pro – BlackBerry Classic z nowym wnętrzem (źródło: Zinwa Technologies)

Jako że Chińczycy nie uzyskali licencji na posługiwanie się marką BlackBerry, nie mogą sprzedawać tego sprzętu jako BlackBerry Classic. Nazwali go więc Zinwa Q25 Pro – litera „Q” odnosi się do alternatywnej nazwy BlackBerry, zaś liczba „25” do roku wprowadzenia na rynek.

Zainteresowane osoby mogą już zamawiać Zinwa Q25 Pro, płacąc za niego 400 dolarów amerykańskich, co jest równowartością około 1505 złotych. W nieco niższej cenie, bo za 300 dolarów (~1130 złotych), dostępny jest zestaw nowych podzespołów, przeznaczony dla osób, które mają starego BlackBerry Classic w szufladzie i są w stanie własnymi (lub czyimiś) siłami podmienić stare wyposażenie na nowe.

Zestaw nowych podzespołów do BlackBerry Classic (źródło: Zinwa Technologies)

Firma Zinwa Technologies zapowiada, że podobnej modyfikacji mają doczekać się też BlackBerry KeyOne oraz BlackBerry Passport, który ma nazywać się Zinwa P25 lub Zinwa P26, w zależności od tego, kiedy trafi do sprzedaży.