Marka BlackBerry może powrócić. Znowu

Pomimo olbrzymiej sympatii do proponowanej przez nią koncepcji, marka BlackBerry zaliczyła potężny upadek i od kilku lat już właściwie nie istnieje. Na horyzoncie pojawił się jednak ktoś, komu marzy się przywrócenie jej do świata żywych.

BlackBerry obecnie nie istnieje, ale…

BlackBerry powstało w 1999 roku i do 2016 roku zdołało poważnie urosnąć, stać się jedną z najważniejszych marek w światku telefonów, po czym stracić niemal całą popularność, gdy do gry wkroczyły iPhone’y i smartfony z Androidem. W ciągu 6 kolejnych lat właściciel licencji zmieniał się czterokrotnie i żaden nie zdołał przywrócić zainteresowania, przez co w 2022 roku zdecydowano się zakończyć historię BlackBerry.

Jednak charakterystyczna konstrukcja z pełną klawiaturą QWERTY wciąż budzi u sporej części osób pozytywne wspomnienia. I teraz pojawił się promyk nadziei na to, że BlackBerry rzeczywiście powróci do żywych. Wprawdzie wiarygodność wpisu opublikowanego przez jednego z użytkowników forum Reddit trudno jest tak do końca ocenić, to nostalgia bierze w tym przypadku górę.

BlackBerry Passport z 2014 roku (fot. Alessandro Nofi/Pexels)

Pierwszy smartfon BlackBerry od lat. Ponoć

Dlatego podkreślam: wszystko, o czym zaraz przeczytasz, to informacje niepotwierdzone. Użytkownik o nicku coldheartedsigma twierdzi jednak, że pewna, niewymieniona z nazwy brytyjska firma prowadzi rozmowy z inwestorami, aby pozyskać finansowanie, które to z kolei pozwoli na przywrócenie marki BlackBerry.

Brytyjczycy chcą tworzyć nowoczesne smartfony z Androidem, łącznością 5G i fizycznymi klawiaturami QWERTY. Pierwszy model miałby mieć też wyświetlacz AMOLED, 12 GB RAM oraz szeroką funkcjonalność w kontekście sztucznej inteligencji.

Zmodyfikowany slajd z rzekomej prezentacji firmy zainteresowanej przywróceniem marki BlackBerry (Źródło: Reddit)

Skąd użytkownik Reddita miałby o tym wszystkim wiedzieć? Ano stąd, że pracuje w jednej z firm, do których zwrócili się Brytyjczycy zainteresowani powrotem marki BlackBerry. Wiarygodności całej sprawie dodaje fakt, że aktualnie marka BlackBerry rzeczywiście jest wolna, a firma Malikie Innovations, będąca aktualnym właścicielem jej 32000 patentów, przyznaje na stronie, że jest gotowa udzielić na nie licencji.

Ciekawe, czy markę BlackBerry rzeczywiście uda się wskrzesić, a jeśli tak, to z jakim skutkiem. Widzieliśmy już niejeden przykład na to, że sama nostalgia może nie wystarczyć do sukcesu. No i pytanie też, jak mocne są faktycznie te pozytywne wspomnienia. Czy czujesz, że to może się udać?