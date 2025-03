Cztery do wyboru. Smartfony Tecno Camon 40 zaprezentowane

Podczas targów MWC 2025 firma Tecno zaprezentowała serię Camon 40, na którą składają się cztery smartfony. Cała czwórka reprezentuje średnią półkę cenową, a jedną z charakterystycznych cech wspólnych dla wszystkich modeli jest główna kamera 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS).

Rodzinę otwiera smartfon Tecno Camon 40 wyposażony w procesor MediaTek Helio G100, akumulator o pojemności 5200 mAh z szybkim ładowaniem 45 W oraz 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Do wspomnianego aparatu głównego dorzuca ultraszerokie oczko 8 Mpix, a z przodu łypie na nas kamerka o rozdzielczości 32 Mpix.

Tecno Camon 40 Pro to właściwie jego bliźniak. Największą różnicę widać w aparacie i to jedynie tym z przodu – ma wyższą rozdzielczość (50 Mpix), a w dodatku został wzbogacony o autofocus. Przygotowany został również model Tecno Camon 40 Pro 5G – dzięki procesorowi MediaTek Dimensity 7300 pozwala łączyć się z siecią nowej generacji, a poza tym jedyną różnicą jest wyższa częstotliwość odświeżania ekranu – 144 Hz.

Poziom wyżej plasuje się ostatni z czterech zaprezentowanych modeli, mianowicie Tecno Camon 40 Premier 5G. Jego sercem jest znacznie wydajniejszy chipset MediaTek Dimensity 8350, a obraz wyświetlany jest na panelu AMOLED o przekątnej 6,67 cala i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 5100 mAh, w którym energię uzupełniać można z mocą nawet 70 W.

Smartfon Tecno Camon 40 Premier 5G najmocniej przykuwa uwagę jednak zestawem aparatów. Z tyłu ma bowiem trzy sensory o rozdzielczości 50 Mpix każdy – główny z OIS, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw z 3-krotnym zoomem.

