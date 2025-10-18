Smartfona HTC w takim wydaniu to się nigdy nie spodziewałem

W zależności od zainteresowań i wieku, HTC można kojarzyć z zestawów VR, smartfonów premium lub budżetowych urządzeń o dość wąskim zakresie dostępności. Nowy model, jaki przyłapano na targach elektroniki, może przetrzeć szlak dla firmy w nowym kierunku.

HTC znaczy… co?

2025 rok pokazał częściowo, w jakim kierunku chce rozwijać się HTC. Dobra wiadomość jest taka, że firma nie porzuciła rynku VR i pod koniec stycznia zaprezentowała kolejną generację gogli Vive Pro. Tajwańczycy chcą również zaistnieć w kategorii inteligentnych okularów, a ich debiut zobaczyliśmy w sierpniu za sprawą modelu Vive Eagle AI.

Zła wiadomość to fakt, że wśród nowych smartfonów nie mieliśmy możliwości wspomnienia o następcy modelu U24 Pro – byłby to zapewne telefon dedykowany średniej półce, który pokazywałby, że firma chce dalej zawalczyć w segmencie, w którym niegdyś królowała. Zamiast tego dowiedzieliśmy się o kolejnych urządzeniach z serii Wildfire – budżetowcach o arcynieciekawej specyfikacji, wobec których trudno byłoby wykrzesać choćby iskierkę entuzjazmu.

W trakcie targów GITEX 2025, odbywających się w Dubaju, jeden z użytkowników Twittera/X zobaczył garść nowych telefonów HTC w akcji. O dziwo, trafiły się dwa zaskakujące modele.

HTC w trakcie targów Gitex 2025 (źródło: Hakase Yamane | Twitter/X)

Co szykuje HTC?

Oprócz nowych telefonów z serii Wildfire, pożyczających od konkurencji chyba każdy możliwy wzór wyspy na aparaty, będący w modzie w ostatnich latach, wygląda na to, że tajwańska firma chce spróbować swoich sił w rywalizacji z takimi smartfonami jak np. Nubia Neo 3 GT czy Hammer Construction 2.

Tak, dobrze widzicie, HTC chce zająć się produkcją budżetowych smartfonów dla graczy. Urządzenie, jakie pojawiło się na stoisku w trakcie GITEX, charakteryzuje się układem mobilnym Unisoc T765, akumulatorem o pojemności 5600 mAh, aparatem 50 Mpix z przodu i 16 Mpix z tyłu oraz stylistyką, jaką znamy z innych, niedrogich telefonów dla graczy.

źródło: Hakase Yamane | Twitter/X

Na stoisku HTC przyłapano również wzmacniany model, jednak jego specyfikacja pozostaje wielką niewiadomą. Biorąc pod uwagę prezentację urządzeń w namacalnym kształcie, szczegółów dotyczących nowych smartfonów powinniśmy się spodziewać w nadchodzących tygodniach.