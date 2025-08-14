Inteligentne okulary? HTC wchodzi do gry

Inteligentne okulary to wciąż niszowe urządzenia, choć tu i tam można je coraz częściej zobaczyć. Aktualnie najbardziej rozpoznawalne są Ray-Ban Meta AI Glasses, ale konkurencja powoli się tworzy. Właśnie do grona producentów tego typu sprzętu dołącza HTC. Co mają do zaoferowania okulary Vive Eagle AI?

Oto inteligentne okulary HTC Vive Eagle AI

Podobnie jak inteligentne okulary Ray-Ban Meta AI Glasses, tak i urządzenie HTC Vive Eagle AI nie zostało wyposażone w wyświetlacz. Ma jednak ultraszerokookątną kamerę o rozdzielczości 12 Mpix, 4 mikrofony i 2 głośniki, dzięki czemu użytkownik zyskuje wirtualnego asystenta. Z jego pomocą może:

robić zdjęcia (w rozdzielczości 3024×4032 pikseli),

nagrywać filmy (w jakości 2016p/30fps),

sterować odtwarzaczem muzycznym,

rejestrować notatki,

tłumaczyć treści w czasie rzeczywistym

oraz korzystać ze wsparcia sztucznej inteligencji gotowej do odpowiadania na najrozmaitsze pytania.

Okulary ważą jedynie 49 gramów, co jest niewątpliwym atutem tego urządzenia. Niestety, jest to efekt pewnego kompromisu. Mianowicie wbudowany akumulator cechuje się pojemnością tylko 235 mAh, więc nawet w trybie czuwania zapewnia maksymalnie 36 godzin działania między ładowaniami. Jeśli zaś chodzi, na przykład, o ciągłe odtwarzanie muzyki, to nie wyciśnie się więcej niż 4,5 godziny. Dobra wiadomość jest taka, że wystarczy 10 minut ładowania, by osiągnąć poziom 50%.

HTC Vive Eagle AI (fot. HTC)

Niska waga nie wyczerpuje tematu komfortu. Firma HTC chwali się także regulowanymi noskami, ergonomicznymi zausznikami oraz przeciwsłonecznymi soczewkami Zeiss. Zwraca również uwagę na niezatykające uszu głośniki o otwartej konstrukcji, przy czym to akurat nie jest żadne zaskoczenie.

Na marginesie dodam jeszcze, że sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, któremu towarzyszą 4 GB RAM. Za łączność bezprzewodową odpowiadają natomiast moduły Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Ile kosztują inteligentne okulary HTC Vive Eagle AI?

Okulary występują w czterech kolorach: czarnym, szarym, kawowym i jagodowym. Zostały wycenione na 15600 nowych dolarów tajwańskich, co po obecnym kursie przekłada się na ~1895 złotych. Jak na razie jednak można je kupić wyłącznie na Tajwanie, choć firma HTC zapowiada, że wkrótce pojawią się kolejne ogłoszenia.

HTC Vive Eagle AI (fot. HTC)

Jeśli trafi do kraju nad Wisłą, można się spodziewać, że cena będzie podobna. W Polsce dostępne są bowiem obecnie okulary Ray-Ban Meta AI Glasses, które kupić da się właśnie za ~1900 złotych.

Inna sprawa, że do korzystania z pełnej funkcjonalności okularów konieczne będzie jeszcze wykupienie pakietu Vive AI Plus, którego fundamentami są między innymi ChatGPT oraz Google Gemini.

Z powiązanych wiadomości warto wspomnieć, że podobnego rodzaju inteligentne okulary szykuje także firma Samsung. Mówi się, że gdzieś na horyzoncie zaczynają majaczyć także inteligentne okulary Apple.