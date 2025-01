Zestaw VR HTC VIVE Pro 2 w nowej, niższej cenie

HTC ogłosiło obniżkę cen jednego ze swoich najpopularniejszych zestawów VR – VIVE Pro 2. To doskonała wiadomość dla miłośników wirtualnej rzeczywistości, ponieważ model ten, ceniony za swoją jakość obrazu i wygodę użytkowania, stanie się teraz bardziej przystępny cenowo.

Co oferuje VIVE Pro 2?

VIVE Pro 2 od momentu premiery w 2021 roku zdobył uznanie zarówno wśród graczy, jak i profesjonalistów. To zestaw PCVR klasy premium, który oferuje solidne parametry techniczne. Rozdzielczość 5K zapewnia wyjątkowo ostry obraz, a szerokie pole widzenia, wynoszące 120°, pozwala na pełne zanurzenie się w wirtualnym świecie. Dodatkowo, częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz gwarantuje płynność obrazu, co jest kluczowe w dynamicznych grach i aplikacjach przystosowanych do VR.

Nie tylko obraz stoi na wysokim poziomie. VIVE Pro 2 wyposażony jest w certyfikowany dźwięk Hi-Res, który zapewnia wysoką jakość audio. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się nie tylko wizualnym, ale także dźwiękowym realizmem. Ergonomia i wydajność śledzenia ruchu to kolejne atuty tego zestawu. Kontrolery i stacje bazowe precyzyjnie odwzorowują ruchy, co przekłada się na komfort użytkowania i precyzję w grach.

HTC zapowiada nowe ceny VIVE Pro 2

Dobra wiadomość jest taka, że ceny zestawów VIVE Pro 2 zostaną obniżone. Pełny zestaw, VIVE Pro 2 Full Kit, który obejmuje gogle VR (HMD), dwa kontrolery i dwie stacje bazowe, będzie kosztował teraz 5299 złotych. To znacząca zmiana w porównaniu do poprzedniej ceny wynoszącej około 7200 złotych, co może zachęcić nowych użytkowników do zakupu.

Dostępna będzie również opcja zakupu samych gogli VR. Cena VIVE Pro 2 HMD została obniżona do 2999 złotych (z 3499 złotych). To dobra propozycja dla tych, którzy chcą zmodernizować swój obecny zestaw VR bez konieczności kupowania całego pakietu sprzętu.

Produkty w obniżonych cenach są już dostępne w oficjalnym sklepie internetowym producenta. Marka zapowiedziała, że ich dostępność obejmie także elektromarkety. Niestety – mimo zapowiedzi, że nowe ceny obowiązują od 31 stycznia 2025 roku, do tej pory nie widać obniżek w sklepach internetowych.