HTC U24 Pro – rusza przedsprzedaż w Polsce. Kupujący dostaną prezent!

HTC przebudziło się. Choć smartfony tego producenta nie są zbyt częstym widokiem w Polsce, to firma nie oddaje naszego rynku i proponuje gratis do nowego telefonu, którego przedsprzedaż właśnie się rozpoczęła.

HTC U24 Pro – specyfikacja

Nowy HTC U24 Pro nie jest smartfonem top of the top. W środku zamontowano procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, więc nie jest to najwyższy z dostępnych obecnie modeli. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie mamy do czynienia z konstrukcją za 4-5 tysięcy złotych. U24 Pro dostępny jest za 2699 złotych, więc gdzieś trzeba pójść na kompromis. Jak przedstawia się lista pozostałych komponentów?

HTC U24 Pro (źródło: HTC)

Mamy wśród nich:

Wyświetlacz: 6,8 cala, 20:9, Full HD+, OLED, 120 Hz;

Aparat główny: 50 Mpix z EIS, nagrywanie wideo 4K OIS;

Teleobiektyw: 50 Mpix;

Obiektyw szerokokątny + głębia ostrości: 8 Mpix;

Aparat przedni: 50 Mpix;

System: Android 14;

Pamięć RAM: 12 GB DDR5;

Pamięć masowa: 256 GB UFS 3.1 ROM, z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD;

Bateria: 4600 mAh, ładowanie 60 W, ładowanie bezprzewodowe 15 W, bezprzewodowe ładowanie zwrotne 5 W;

Ochrona: Gorilla Glass, stopień ochrony IP67;

Wejścia: 3,5 mm jack audio, port USB-C;

Łączność: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC.

W tej cenie to całkiem przyzwoity zestaw, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę ładowanie bezprzewodowe i zwrotne, które wciąż czasem brak w smartfonach do 3 tysięcy złotych.

Gratis w przedsprzedaży

Zanim nowy telefon będzie dostępny w normalnej sprzedaży, producent ma dla chętnych prezent: bezprzewodową ładowarkę HTC Wireless Charger, razem z kablem o długości 1 m. Jej dane techniczne to:

Moc ładowania: do 15 W;

Port: USB-C;

Standard ładowania: Qi;

Średnica: 57 mm;

Grubość: 7 mm;

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe;

Zabezpieczenie nadprądowe;

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

HTC U24 Pro z ładowarką indukcyjną (źródło: HTC)

Regularna cena ładowarki indukcyjnej w sklepie HTC to 189 złotych. Zawsze to miły dodatek do zakupu. Zamówienia, których można dokonywać na stronie producenta, mają być realizowane od 15 lipca 2024 roku.