Pancerny smartfon z nutą flagowca. Cena nie zwali Was z nóg

Wytrzymałość wymaga poświęceń – przynajmniej, jeżeli chodzi o smartfony. Rzadko zdarza się więc, aby urządzenia – nastawione na wytrzymanie niesprzyjających warunków – przypominały w jakikolwiek sposób wymuskane, flagowe telefony. Blackview BL7000 o dziwo ma w sobie coś z droższych urządzeń – wystarczy wiedzieć, gdzie szukać podobieństwa.

Specyfikacja Blackview BL7000

Debiutujący właśnie na polskim rynku model charakteryzuje się dość budżetową specyfikacją, którą otwiera 6,78-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości Full HD+, maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 750 nitów w sprzyjających warunkach. Nad pracą czuwa natomiast układ mobilny MediaTek Dimensity 6300, 8 GB RAM-u z opcją wirtualnego rozszerzenia do 24 GB oraz 256 GB miejsca na dane. Całość operuje pod kontrolą nakładki Doke OS 4.0, opartej na Androidzie 15. Co ciekawe, znalazło się w niej miejsce na AI – dzięki niej możliwe jest szybkie poprawianie zdjęć w aplikacji DK ImageX czy komunikacja z asystentem Doke AI Chat.

Blackview BL7000 (Źródło: Blackview)

Fotograficznie – jak to w przypadku wzmocnionych smartfonów bywa – postawiono na lekko nietypowy zestaw aparatów. Z tyłu wykorzystano przy oczku głównym matrycę Samsung JN1 50 Mpix, natomiast drugi obiektyw to jednostka 20 Mpix, umożliwiająca robienie zdjęć w trybie noktowizyjnym. Na front trafiła kamerka do selfie 32 Mpix. Długi czas pracy ma zagwarantować akumulator o pojemności 7500 mAh z możliwością szybkiego ładowania z mocą 33 W.

Trochę pancerny, trochę flagowiec

Nie można oczywiście pominąć cech smartfona związanych z wytrzymałością. Blackview BL9000 nie tylko spełnia normy wodoodporności IP68 oraz IP69K – zgodność ze standardem MIL-STD-810H oznacza, że sprzęt wytrzyma temperatury od -20°C do 60°C. Urządzenie przygotowano w dwóch wariantach kolorystycznych – czarny od pomarańczowego odróżnia delikatnie inny odcień kilku detali i pomarańczowa obwódka wokół ekranu.

Blackview BL7000 (Źródło: Blackview)

Jak się przyjrzycie, zobaczycie w tym pancernym smartfonie flagowca. Gdzie jednak trzeba patrzeć, skoro tymi ramkami można by rozłupywać orzechy? Odpowiedź czeka na górze, w lewym dolnym rogu – zaoblony trójkąt z tyłu i trapezowa „dostawka” z diodą LED sprawiają, że na wyspie aparatów czuć mocną inspirację Huawei Pura 70 Ultra. Biorąc pod uwagę inny kształt obiektywów na aparatach, wykorzystanie główne materiału przypominającego metal zamiast szkła i akcent z diodą „wjeżdżający” na dłuższy bok wysepki, nie można jednak mówić tutaj o kopii 1:1.

Blackview BL7000 jest już dostępny na oficjalnej stronie producenta jak i w dużych sklepach z elektroniką.