Smartfon z baterią na 3 dni. A to nie koniec jego atutów

Honor X9d to smartfon wyposażony w akumulator tak pojemny, że energii spokojnie wystarcza mu na 3 dni. Urządzenie reprezentuje średnią półkę i długi czas pracy nie jest jego jedynym atutem.
Oto Honor X9d – ten smartfon wytrzyma 3 dni na jednym ładowaniu
W 2025 roku pojawił się już niejeden smartfon z dużą baterią. Teraz dołącza do nich kolejny, z naprawdę zachęcającym ogniwem. To Honor X9d, który został wyposażony w krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 8300 mAh. Ma spokojnie wystarczać na 3 dni działania między jednym ładowaniem a kolejnym.
Można też liczyć na szybkie uzupełnianie energii – z mocą 66 W, a do tego producent obiecuje, że bateria pozostanie w dobrej kondycji nawet po 6 latach. Smartfon obsługuje również ładowanie zwrotne, więc w razie czego może pełnić funkcję powerbanku.
Krzemowo-węglowa technologia cechuje się bardzo dużą gęstością energii. Dzięki temu smartfon z akumulatorem o pojemności 8300 mAh ma zaledwie 7,76 mm grubości! Jego wysokość to 161,9, a szerokość – 76,1 mm. Waga wynosi 193 gramy, zatem mówimy o całkiem kompaktowym urządzeniu.
Smartfon Honor X9d ma też bardzo jasny ekran, aparat z OIS i wytrzymałą konstrukcję
Równocześnie Honor X9d zapewnia komfortowe warunki do zabawy. Obraz wyświetla bowiem na 6,79-calowym panelu AMOLED o rozdzielczości 2640×1200 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Na uwagę zasługuje także maksymalna jasność, sięgająca 6000 nitów – nawet w pełnym słońcu korzystanie powinno być więc wygodne.
Jeśli chodzi o wydajność, to nie można oczekiwać fajerwerków, ale w podstawowych zadaniach wszystko powinno działać bez zarzutu. Sercem smartfona jest bowiem procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, sparowany z maksymalnie 12 GB RAM. Na pliki czeka natomiast magazyn danych o pojemności 256 lub 512 GB.
Główny aparat cechuje się rozdzielczością 108 Mpix i jest wyposażony w obiektyw o jasności f/1.75 z optyczną stabilizacją obrazu. Umożliwia on też nagrywanie wideo w 4K. Towarzyszy mu ultraszerokokątny moduł 5 Mpix (f/2.2), a z przodu zainstalowany został 32 Mpix (f/2.45) aparat.
W kontekście łączności użytkownicy otrzymują do dyspozycji moduły 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Dopełnieniem całości jest natomiast system Android 15 z nakładką MagicOS 9.0. Aha, no i warto jeszcze wspomnieć o obudowie odpornej na pył, zalanie i kąpiel w wodzie – spełnia kryteria klas IP68, IP69 i IP69K.
Specyfikacja Honor X9d vs Honor X9c – porównanie
Choć od premiery jego poprzednika – modelu Honor X9c – minął niespełna rok, zmieniło się naprawdę wiele. Nowy smartfon ma jaśniejszy wyświetlacz, mocniejszy procesor, lepszy aparat z przodu, zdecydowanie wytrzymalszą obudowę, no i (przede wszystkim!) fenomenalny akumulator. Oto porównanie:
|Honor X9d
|Honor X9c
|Wyświetlacz
|6,79 cala,
AMOLED,
120 Hz,
2640×1200 pikseli,
do 6000 nitów
|6,78 cala,
AMOLED,
120 Hz,
2700×1204 pikseli,
do 4000 nitów
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm; 2,3 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm; 2,2 GHz)
|Pamięć
|8/12 GB RAM,
256/512 GB na pliki
|8/12 GB RAM,
256/512 GB na pliki
|Aparaty z tyłu
|108 Mpix (f/1.75) z OIS,
5 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|108 Mpix (f/1.75) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|Aparat z przodu
|32 Mpix (f/2.45)
|16 Mpix (f/2.45)
|Akumulator
|8300 mAh,
ładowanie do 66 W
|6600 mAh,
ładowanie do 66 W
|Łączność
|5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.2, NFC
|5G, Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.1, NFC
|Wymiary
|161,9×76,1×7,76 mm
|162,8×75,5×7,98 mm
|Waga
|193 gramy
|189 gramów
|Odporność
|IP68 / IP69 / IP69K
|IP65
Ile kosztuje smartfon Honor X9d?
Jak na razie smartfon Honor X9d widnieje wyłącznie w malezyjskim sklepie producenta. Klienci mają tam do wyboru dwa warianty:
- 12/256 GB za 1499 ringgitów (równowartość ~1290 złotych),
- 12/512 GB za 1699 ringgitów (~1465 złotych).
Model ten ma już jednak także swoja stronę globalną, więc można spodziewać się premiery również w innych częściach świata.