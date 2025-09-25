Smartfon z baterią na 3 dni. A to nie koniec jego atutów

Honor X9d to smartfon wyposażony w akumulator tak pojemny, że energii spokojnie wystarcza mu na 3 dni. Urządzenie reprezentuje średnią półkę i długi czas pracy nie jest jego jedynym atutem.

Oto Honor X9d – ten smartfon wytrzyma 3 dni na jednym ładowaniu

W 2025 roku pojawił się już niejeden smartfon z dużą baterią. Teraz dołącza do nich kolejny, z naprawdę zachęcającym ogniwem. To Honor X9d, który został wyposażony w krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 8300 mAh. Ma spokojnie wystarczać na 3 dni działania między jednym ładowaniem a kolejnym.

Można też liczyć na szybkie uzupełnianie energii – z mocą 66 W, a do tego producent obiecuje, że bateria pozostanie w dobrej kondycji nawet po 6 latach. Smartfon obsługuje również ładowanie zwrotne, więc w razie czego może pełnić funkcję powerbanku.

Krzemowo-węglowa technologia cechuje się bardzo dużą gęstością energii. Dzięki temu smartfon z akumulatorem o pojemności 8300 mAh ma zaledwie 7,76 mm grubości! Jego wysokość to 161,9, a szerokość – 76,1 mm. Waga wynosi 193 gramy, zatem mówimy o całkiem kompaktowym urządzeniu.

Honor X9d (fot. Honor)

Smartfon Honor X9d ma też bardzo jasny ekran, aparat z OIS i wytrzymałą konstrukcję

Równocześnie Honor X9d zapewnia komfortowe warunki do zabawy. Obraz wyświetla bowiem na 6,79-calowym panelu AMOLED o rozdzielczości 2640×1200 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Na uwagę zasługuje także maksymalna jasność, sięgająca 6000 nitów – nawet w pełnym słońcu korzystanie powinno być więc wygodne.

Jeśli chodzi o wydajność, to nie można oczekiwać fajerwerków, ale w podstawowych zadaniach wszystko powinno działać bez zarzutu. Sercem smartfona jest bowiem procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, sparowany z maksymalnie 12 GB RAM. Na pliki czeka natomiast magazyn danych o pojemności 256 lub 512 GB.

Honor X9d (fot. Honor)

Główny aparat cechuje się rozdzielczością 108 Mpix i jest wyposażony w obiektyw o jasności f/1.75 z optyczną stabilizacją obrazu. Umożliwia on też nagrywanie wideo w 4K. Towarzyszy mu ultraszerokokątny moduł 5 Mpix (f/2.2), a z przodu zainstalowany został 32 Mpix (f/2.45) aparat.

W kontekście łączności użytkownicy otrzymują do dyspozycji moduły 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Dopełnieniem całości jest natomiast system Android 15 z nakładką MagicOS 9.0. Aha, no i warto jeszcze wspomnieć o obudowie odpornej na pył, zalanie i kąpiel w wodzie – spełnia kryteria klas IP68, IP69 i IP69K.

Specyfikacja Honor X9d vs Honor X9c – porównanie

Choć od premiery jego poprzednika – modelu Honor X9c – minął niespełna rok, zmieniło się naprawdę wiele. Nowy smartfon ma jaśniejszy wyświetlacz, mocniejszy procesor, lepszy aparat z przodu, zdecydowanie wytrzymalszą obudowę, no i (przede wszystkim!) fenomenalny akumulator. Oto porównanie:

Honor X9d Honor X9c Wyświetlacz 6,79 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2640×1200 pikseli,

do 6000 nitów 6,78 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2700×1204 pikseli,

do 4000 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm; 2,3 GHz) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm; 2,2 GHz) Pamięć 8/12 GB RAM,

256/512 GB na pliki 8/12 GB RAM,

256/512 GB na pliki Aparaty z tyłu 108 Mpix (f/1.75) z OIS,

5 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 108 Mpix (f/1.75) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.45) 16 Mpix (f/2.45) Akumulator 8300 mAh,

ładowanie do 66 W 6600 mAh,

ładowanie do 66 W Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.2, NFC 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.1, NFC Wymiary 161,9×76,1×7,76 mm 162,8×75,5×7,98 mm Waga 193 gramy 189 gramów Odporność IP68 / IP69 / IP69K IP65

Ile kosztuje smartfon Honor X9d?

Jak na razie smartfon Honor X9d widnieje wyłącznie w malezyjskim sklepie producenta. Klienci mają tam do wyboru dwa warianty:

12/256 GB za 1499 ringgitów (równowartość ~1290 złotych),

12/512 GB za 1699 ringgitów (~1465 złotych).

Model ten ma już jednak także swoja stronę globalną, więc można spodziewać się premiery również w innych częściach świata.