Historyczna zmiana na YouTube. Nie wierzę, że dopiero teraz

Natalia Kania-Kuc
Google wreszcie wdraża kilka istotnych zmian dla widzów na YouTube. Te nowości naprawdę przypadną Wam do gustu.

Tej funkcji na YouTube potrzebowaliśmy od dawna

W ostatnim czasie sporo dzieje się wokół reklam na YouTube. Niektóre mają wzmacniać więzi z artystami, a do tego Google chce skutecznie uprzykrzać życie tym, którzy korzystają z „blokerów” reklam. Wygląda jednak na to, że technologiczny gigant z Mountain View nie tylko skupia się na zarobkach, ale nadal pamięta o użytkownikach.

Na YouTube zostanie wprowadzona nowa funkcja, a jej celem jest „ulepszenie wrażeń podczas oglądania filmów”. Opcja ma pojawić się jako przycisk z podpisem „Ukryj”. Znajdziemy go w prawym górnym rogu i pozwoli on na zamknięcie rekomendacji wyświetlanych pod koniec odtwarzanego filmu. Dzięki temu można będzie bez przeszkód dokończyć oglądanie danego materiału – wreszcie!

Co ważne, po kliknięciu w przycisk zostaną zamknięte rekomendacje do aktualnie oglądanego filmu. Nie jest to więc ustawienie, mające zastosowanie do wszystkich nagrań. Użytkownik może też przywrócić zamknięte ekrany – wystarczy kliknąć w przycisk „Pokaż”.

Ponadto widzowie, korzystający z YouTube na komputerach, mogą usunąć przycisk „Subskrybuj”, który wyświetla się po najechaniu kursorem na znak wodny twórcy danego filmu. Google twierdzi, że rezygnuje z tej opcji, ponieważ zaraz pod odtwarzaczem jest już dostępny przycisk do włączenia subskrypcji. Do tego firma chce „uprościć i ulepszyć wrażenia podczas oglądania”.

Czy nowe funkcje YouTube mogą skomplikować życie twórców?

Google przedstawiło też kilka informacji dla twórców. Pomimo wdrażania nowych przycisków i opcji dla widzów, autorzy materiałów nadal mogą dodawać ekrany końcowe czy znaki wodne do filmów.

Ponadto technologiczny gigant z Mountain View twierdzi, iż wprowadzane funkcje dla widzów będą miały „minimalny wpływ” na wydajność. Według szacunków Google możliwość ukrywania ekranów końcowych może spowodować spadek wydajności twórcy niższy niż 1,5%. Szacunki te zostały opracowane na podstawie globalnych testów przeprowadzonych na urządzeniach mobilnych od marca do lipca 2025 roku.

Z kolei usunięcie przycisku subskrypcji po najechaniu na znak wodny ma spowodować około 0,05% mniej subskrypcji. Szacunek ten wynika z globalnej analizy wewnętrznych danych YouTube z 2 czerwca 2025 roku.

Google twierdzi, że te zmiany i nowości inspirowane są opiniami widzów.

