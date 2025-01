Chińczycy mają fantazję. Tak wyposażonego smartfona jeszcze nie było

Kreatywność producentów spoza głównego nurtu chyba nie ma granic. Oukitel pokazał dwa nowe smartfony, które oferują funkcje niespotykane nigdzie indziej. Zwłaszcza drugi z nich jest interesujący.

Oukitel WP100 Titan z akumulatorem… 30000 mAh

Nową generację smartfonów chińskiego producenta otwiera model WP100 Titan. Niewiele o nim wiadomo w kwestii mocy i aparatów – najprawdopodobniej smartfon otrzyma układ mobilny MediaTek Dimensity 7300. To, co producent podał do wiadomości, zepchnęłoby jednak inne informacje tak czy siak na drugi plan.

Pierwszą ciekawostką w modelu WP100 Titan jest obecność ogniwa o pojemności 33000 mAh, czyli jakiejś 5-6 razy większej niż w typowym, współczesnym telefonie. Maksymalna moc ładowania tego molocha ma wynosić 65 W. Drugą nietypową funkcją jest wbudowana lampa kempingowa rzucająca światło o jasności 1200 lumenów.

Oukitel WP100 Titan (źródło: Techradar)

Ostatnia rzecz, jaką udało się Oukitelowi upchnąć do obudowy, to projektor. Choć pomysł nie jest najświeższy na świecie – w końcu takie ciekawostki oferował np. Samsung I8520 Galaxy Beam z 2010 roku – to raczej mało kto decyduje się na umieszczanie takiej funkcji w smartfonie. W tym przypadku możemy spodziewać się matrycy DLP o jasności 100 lumenów i odświeżającej obraz z maksymalną częstotliwością 120 Hz.

Oukitel WP200 Pro to telefon typu „wszystkomający”

Drugim modelem w gamie jest Oukitel WP200 Pro. Tym razem producent był nieco bardziej wylewny w kwestii specyfikacji – smartfon ma 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+, układ Dimensity 8200, 24 GB RAM-u i 1 TB pamięci wewnętrznej. Główny aparat natomiast charakteryzuje się rozdzielczością 108 Mpix.

Co takiego wyjątkowego oferuje WP200 Pro? Widzicie ten wyświetlacz z tyłu urządzenia na grafice poniżej? To wysuwana słuchawka Bluetooth z ekranem, którą można nie tylko wykorzystać jako urządzenie audio, ale również zamontować w pasek, tworząc tym samym smartband.

Podobnie jak z projektorem w WP100 – widzieliśmy już takie połączenia np. pod postacią smart opaski Huawei Talkband B7. Tym razem jednak sposobem na to, aby mieć opasko-słuchawkę zawsze pod ręką, są plecki smartfona.

Oukitel WP200 Pro (źródło: Techradar)

Jakby nie patrzeć – smartfon wraz z bezprzewodowym zestawem audio i smart-urządzeniem na nadgarstek to najpopularniejszy komplet mobilny noszony przez ludzi na co dzień – nie jest zatem przesadą stwierdzenie, że telefon ma wszystko, czego potrzebujecie ;)

Czekamy na informacje odnośnie terminu debiutu urządzeń i sugerowanej ceny.