Allegro Smart! za darmo na rok. Teraz to możliwe

W sieci sklepów Żabka ruszyła promocja, która dorzuca na święta coś ekstra. Użytkownicy korzystający z Żappki i często kupujący na Allegro powinni być zadowoleni. To nie jedyna akcja, na którą warto zwrócić uwagę. Miejcie swoje kody QR pod ręką, bo kto przeoczy moment skanowania, ten może zostać bez bonusu.

Allegro Smart! za darmo nawet na rok

Allegrowicze, którzy chcą zgarnąć Allegro Smart! za darmo, muszą się śpieszyć. Akcja obowiązuje tylko do 23 grudnia 2025 roku albo nawet krócej, jeśli wyczerpie się pula kodów. Mechanizm jest prosty. Musisz kupić w Żabce kartę podarunkową Allegro o wartości 100 złotych lub 200 złotych i pokazać aplikację Żappka. Identyfikator, czyli kod QR znajdujący się w aplikacji, trzeba zeskanować przed zapłatą. Dopiero wtedy nagroda wpadnie na konto użytkownika w aplikacji i trafi do zakładki Twoje kupony i nagrody.

Promocja jest idealna dla osób, które i tak planują zakupy na Allegro. Jeśli kupujecie komuś prezent, przy okazji zgarniecie dodatkowo kod na miesięczny Allegro Smart! przy zakupie karty na kwotę 100 złotych lub roczny przy karcie na kwotę 200 złotych. Kod aktywacyjny możecie zostawić dla siebie. Możecie też po prostu kupić kartę podarunkową dla siebie samych – tego nikt nie sprawdza, a potem wydać ją z pomocą Allegro GPT.

Są jednak ograniczenia, których nie warto bagatelizować. Pula nagród jest limitowana – jest tylko 3000 kodów, więc kto przyjdzie za późno, może zostać z kartą podarunkową bez dodatkowego prezentu. Do tego warto sprawdzić, czy wybrany sklep jest objęty promocją, ponieważ nie wszystkie lokale biorą udział w akcji.

Dodatkowo w ramach współpracy dla użytkowników Allegro Smart! w sekcji Smart! Bonusy mają co tydzień pojawiać się nowe propozycje do wykorzystania w sklepach Żabka, m.in. bon na 10 złotych zniżki przy zakupach za minimum 25 złotych czy oferta na frytki za 4 złote. Natomiast w Żappce, w Strefie partnerów, udostępniono możliwość wymiany 1690 żappsów na Allegro Smart! na miesiąc lub 4990 żappsów na rok. Ta część akcji ma trwać do 13 stycznia 2026 roku.

Dla przypomnienia, Allegro Smart! to płatny pakiet korzyści dla kupujących na Allegro, zaprojektowany tak, by koszty dostawy i zwrotów przestały być hamulcem przy częstych zakupach. Allegro oferuje Smart! w modelu miesięcznym i rocznym, standardowo w cenie 14,99 złotych za miesiąc oraz 59,90 złotych za rok. Kody promocyjne zdobyte w promocyjnej akcji „Allegro Smart w Żabce” realizuje się na stronie Allegro przeznaczonej do aktywacji kodów.

Regulamin akcji promocyjnej „Allegro Smart w Żabce” (PDF)

T-Mobile rozdaje bony do Żabki

T-Mobile też dorzuca coś od siebie i odpala w Magenta Moments świąteczny prezent dla klientów taryf na kartę. W aplikacji Mój T-Mobile można odebrać jednorazowy e-bon o wartości 10 złotych do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Żabka, przy czym oferta trwa do 23 grudnia 2025 roku albo do wyczerpania puli. To już druga edycja akcji „za staż”. Promocja jest kierowana do wybranych numerów spełniających warunki lojalnościowe, a nie do wszystkich użytkowników automatycznie.

Żeby bon zadziałał, trzeba go najpierw odblokować w aplikacji w zakładce Moments, zapisać lub skopiować kod, a następnie pokazać go kasjerowi przed zatwierdzeniem transakcji w Żabce. E-bon obniża rachunek o 10 złotych, nie podlega wymianie na gotówkę, nie łączy się z innymi bonami i działa w sklepach stacjonarnych z wyłączeniem Żabka Nano oraz sklepów mobilnych, a czas na jego wykorzystanie jest do 31 stycznia 2026.

Uprawnieni są użytkownicy T-Mobile na kartę w taryfie GO!, którzy mają numer co najmniej od 3 miesięcy, w listopadzie 2025 wydali co najmniej 10 złotych na usługi telekomunikacyjne i nie uczestniczyli w pierwszej edycji tej akcji.